Skippylongstocking ganador de la Pegasus World Cup (G1) tiene fecha para su próxima carrera

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El multimillonario y múltiple ganador de pruebas de Graded Stakes, Skippylongstocking, tiene fecha para su próxima actuación. Así lo confirmó su entrenador Saffie Joseph Jr. en el Podcast emitido la tarde de este lunes por BloodHorse Monday.

Skippylongstocking ganador de la Pegasus World Cup (G1) correrá en Monmouth Park

Skippylongstocking, buscará su decimotercera victoria en una carrera de grado en la Monmouth Cup (G3) de $350,000 durante la jornada Haskell del 18 de julio en Monmouth Park, así lo aseveró el campeón de los entrenadores de Florida.

El hijo Exagerador, realizó su primer entrenamiento registrado desde que quedó segundo en el Alysheba Stakes (G2) el 1 de mayo en Churchill Downs, cubriendo 3 furlongs en :38.90 en el Palm Meadows Training Center en el sur de Florida.

Skippylongstocking, antes de su derrota en el Alysheba Stakes (G2), llevaba tres victorias consecutivas; en la temporada de invierno en Gulfstream Park, ganó el Harlan's Holiday Stakes (G3) y la Pegasus World Cup (G1) antes de ser trasladado a Oaklawn Park para ganar el Essex Handicap (G3) el 21 de marzo.

Skippylongstocking ha ganado $5,893,650 en premios, producto de 14 victorias en 38 carreras.