¿Sabes qué pasó con el hijo de Flightline que debutaba en Del Mar?

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La esperada primera generación del campeón mundial e invicto Flightline sumó una nueva actuación durante el fin de semana con la presentación de otro de sus cotizados prospectos en las pistas internacionales. El impacto del semental en las subastas de selectas se ha trasladado con rapidez hacia la pista, donde sus primeros hijos comienzan a mostrar la calidad heredada de uno de los corredores más dominantes de la historia reciente del turf.

Efectividad de alto nivel en el pódium

Hasta la fecha, un total de cinco pisteros pertenecientes a esta primera camada han alcanzado la victoria entre los exigentes circuitos de Japón y Estados Unidos. De la nómina global de 22 juveniles que ya realizaron su estreno oficial en los principales escenarios de Norteamérica, Europa y Asia con participaciones en hipódromos de renombre en Canadá e Irlanda, un grupo de 17 corredores ha logrado finalizar dentro de los tres primeros lugares del marcador.

Esta destacada figuración se traduce en un elevado 63 % de efectividad en el pódium para los descendientes del histórico corredor. El registro confirma la consistencia de su producción inicial y mantiene una alta expectativa entre los propietarios y criadores de la industria hípica mundial.

Expectativa frustrada en el estreno de Del Mar: 1.200 metros

La jornada sabatina del Hipódromo de Del Mar reservó su primera competencia para el debut del dosañero Al Sawab en un Maiden Special Weight de 100.000 dólares sobre la distancia de 1.200 metros. El cotizado hijo de la ganadora selectiva Message (por Warrior’s Reward) atrajo las miradas de la cátedra tras ser adquirido por 450.000 dólares en subasta por el turfman venezolano Pedro Lanz para los colores del KAS Stables.

Con el respaldo de siete ejercicios previos en la pista, el pupilo de la divisa venezolana saltó al terreno como el principal favorito del evento. Sin embargo, al momento de abrirse las puertas del aparato en la pista de arena, el tordillo sufrió un severo tropezón inicial, perdió el balance al irse de manos y desprendió de su sillín al jinete dominicano Joel Rosario. Pese al incidente en la partida, los reportes oficiales de la caballeriza confirmaron que el ejemplar retornó en perfecto estado físico a la cuadra.

Emancipate aprovechó la vía libre

El percance del favorito abrió la puerta para el triunfo del pupilo de Bob Baffert, Emancipate (2). El costoso prospecto de 800.000 dólares hijo del recordado semental Uncle Mo en la ganadora de Grado 1 Marley's Freedom aprovechó las circunstancias de la carrera para imponerse con la conducción de Antonio Fresu frente a los tres rivales restantes del lote.