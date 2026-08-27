Flightline consigue su primer hijo ganador de Stakes en Estados Unidos

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El legado del campeón invicto empieza a dar frutos en las pistas norteamericanas. La tarde del miércoles en el hipódromo de Saratoga entregó una jornada histórica de ocho competencias. En esta fecha, el jinete venezolano Javier Castellano alcanzó las 6,000 victorias de por vida en Estados Unidos. De igual forma, el semental Flightline sumó su primer producto ganador selectivo gracias a la potra de dos años Go for Launch.

Go for Launch sorprende en el Bolton Landing Stakes

La séptima carrera del programa en el óvalo de Nueva York albergó la edición 2026 del Bolton Landing Stakes, una prueba para potras de dos años en distancia de 1,100 metros sobre la pista de grama con una bolsa de $200,000. La victoria correspondió a la invicta Go for Launch, ejemplar que cuenta con la preparación de Kevin Attard y la monta del jinete irlandés Pietro Moran, ganador del Premio Eclipse como Aprendiz del Año 2025.

La nieta materna de Indy Wind avanzó desde la retaguardia tras un parcial inicial de 22.11 segundos para los primeros 400 metros. La corredora tomó la punta en la media milla con un registro de 45.28 y mantuvo la fuerza en el tramo final. El cronómetro oficial marcó un tiempo de 1:02.45 para la distancia, con un paso por los 1,000 metros en 56.61. En las taquillas, la ganadora devolvió dividendos de $22.06 a ganador, $9.64 al place y $6.80 al show.

El nacimiento de una estrella para Blue Heaven Farm

La potra es una hija de la selecta matrona Starship Jubilee. Con este resultado, la defensora de los colores del Blue Heaven Farm mantiene su invicto en dos presentaciones públicas y supera los $140,000 en premios producidos.

Esta victoria inscribe el nombre de Go for Launch en los libros de la hípica mundial. La dosañera es el primer producto del campeón retirado Flightline que logra un triunfo de Stakes en el hipismo estadounidense, un hito clave para la campaña del semental.