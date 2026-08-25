Hijo de Flightline adquirido por el agente venezolano Pedro Lanz debuta con dos potentes briseos

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Otro potro de la primera camada del campeón Flightline hace su estreno este fin de semana. Un total de 5 potros ha logrado victorias entre Japón y Estados Unidos, de los 22 que han hecho su estreno, también incluido en Irlanda y Canadá, de los cuales 17 han estado en el Top3 para un 63% de efectividad.

Del Mar: Al Sawab hace su estreno

El potro hijo de la yegua Message por Warrior’s Reward, Ala Sawab, hace su estreno en la primera carrera de la jornada del sábado en el hipódromo de Del Mar. Prueba reservada para un Maiden Special Weight valorado por $100,000 en distancia de 1,200 metros, que atrajo a cinco juveniles de primer año de carrera.

La madre de Ala Sawab fue ganadora de tres carreras, entre ellas el Tranquility Lake Stakes, con una producción de más de 150 mil dólares. Ala Sawab es su segundo producto que costó en subasta $450,000, adquirido por el turfman venezolano Pedro Lanz, quien representa a la famosa firma del KAS Stables.

Ala Sawab, según Equibase, hace su estreno con al menos siete briseos; destacamos los dos últimos realizados en Del Mar:

10 de agosto: 1,000 en 59.60, el más veloz de 44.

17 de agosto: 800 en 47.20 desde el aparato, el segundo más rápido de 42.