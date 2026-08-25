Mucho ojo: Ángel Quiroz está de regreso con la yegua involucrada en la supuesta estafa

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Este lío del caso de la supuesta estafa de la apuesta millonaria en Estados Unidos y el Reino Unido, que ha sido investigado por la HISA, sigue en suspenso y a la espera de una resolución para el entrenador Ángel Quiroz, quien ha sido señalado por ser el representante de varios de los ejemplares que hicieron su participación durante el segundo fin de semana entre Monmouth Park y Saratoga.

Meridiano: The Great Admira ha sido inscrita

Según Equibase, el entrenador Ángel Quiroz solo presenta un ejemplar este fin de semana luego de toda la polémica que desató a principios de mes con respecto a ejemplares que estuvieron involucrados a una supuesta estafa entre Estados Unidos y el Reino Unido. Uno de los cinco ejemplares del Centro de Entrenamientos de Fair Hill, The Great Amira ha sido inscrita en la quinta carrera del viernes en Monmouth Park, una carrera de reclamo opcional de seis furlongs. Su jinete habitual, Carlos Lugo, de nuevo estará sobre su lomo.

The Great Amira, regresa tras su victoria por nueve largos el pasado 9 de agosto en Monmouth, luego de su estreno en la temporada del pasado 8 de febrero, y se produjo después de tres entrenamientos publicados en el Centro de Entrenamiento Fair Hill en Maryland.

La victoria de la Gran Amira formó parte de lo que parece ser uno de los mayores golpes en las apuestas hípicas. El mismo día de su triunfo, otros tres caballos entrenados por Quiroz, o que habían sido entrenados por él anteriormente, consiguieron la victoria tras largos periodos de inactividad y entrenamientos en Fair Hill. Los cuatro mejoraron considerablemente su rendimiento anterior.

Quiroz, luego tiene una suspensión pendiente por el uso de medicamentos prohibidos. Y más recientemente, al director general del Centro de Entrenamientos de Fair Hill se le pidió que desalojara las instalaciones.

Quiroz habló con Horse Racing Nation la semana pasada y la publicación informó que el entrenador "no quiso revelar cuáles son sus planes una vez que deje Fair Hill".