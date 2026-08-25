“Leger Legends” espera por el regreso de Lanfranco Dettori el jinete volador

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Todo listo para el regreso Lanfranco Dettori en las carreras en Gran Bretaña. El popular jinete “volador” anunció recientemente que podría estar presente en la carrera benéfica Betfred Leger Legends. Su participación dependerá de su condición tras el accidente vehicular que sufrió el mes pasado.

Gran Bretaña espera al uno de los mejores jinetes del mundo

El mes anterior se comunicó que Dettori participaría nuevamente en el famoso evento benéfico de Doncaster durante la reunión de St Leger, pero sufrió heridas, entre ellas cuatro costillas fracturadas y una fractura en el pulgar, debido a un accidente ocurrido cerca de Newmarket. El auto que manejaba fue chocado por la parte trasera y volcó, quedando con las ruedas hacia arriba.

El Leger Legends podría ser la primera vez que Dettori corra en Gran Bretaña desde que ganó el Champion Stakes de 2023 con King Of Steel para los propietarios de Amo Racing, de quienes ahora es embajador mundial.

Dettori tuvo una exitosa etapa en Estados Unidos, antes de retirarse de las carreras de caballos en Brasil en febrero, durante una gira por Sudamérica, que también abarcó Uruguay y Argentina, además de un homenaje que le rindió el hipódromo de Monterrico, Perú.