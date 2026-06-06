Pedigree de oro: Media hermana de la ganadora del Acorn Stakes (G1) ya se encuentra en La Rinconada

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El éxito internacional y el hipismo venezolano vuelven a cruzarse con una noticia de altísimo impacto. Tras el rutilante triunfo de Counting Stars en el prestigioso Acorn Stakes (G1) disputado este viernes 05 de junio en el óvalo de Saratoga, todas las miradas se han posado sobre su padre, Honor A.P.

La gran noticia para la afición nacional es que, precisamente, una dosañera media hermana paterna de la flamante ganadora selectiva (Counting Stars) ya se encuentra en suelo venezolano.

La potranca arribó hace algunas semanas a las instalaciones del hipódromo La Rinconada y ya cumple campaña de acondicionamiento en la cuadra del efectivo entrenador Fernando Parilli Araujo, quien se encuentra afinando los detalles para lo que será su esperado debut en la pista de Caracas.

Un pedigree de linaje de campeón: La Rinconada Datos Hípicos

Esta selecta pieza es una hija del cotizado semental Honor A.P., lo que la convierte en una de las incorporaciones más interesantes del patio. Pero su potencial no se detiene ahí; su línea materna es un auténtico lujo para cualquier plantel:

Madre: Se trata de Prominently , una notable hija del campeón y ganador del Kentucky Derby, Nyquist .

Línea Materna: Su abuela es nada menos que hermana materna de Paynter , el recordado y pistero millonario, ganador del Haskell Invitational Stakes (G1) .

Tercera Madre: El árbol genealógico se corona con la matrona Cee's Song, mundialmente famosa por ser la madre del legendario e inmortal Tiznow (único doble ganador de la Breeders' Cup Classic).

El dato: Esta valiosa potranca fue adquirida por inversionistas y propietarios venezolanos en las exigentes subastas de Ocala (OBS), demostrando una vez más el esfuerzo del hipismo caribeño por importar genética de primera línea mundial.

En la fotografía, por cortesía de la cuenta X asesor hípico Javier Farache se puede apreciar la imponente estampa y el físico de esta potra, que desde ya genera enormes expectativas de cara a los futuros compromisos selectivos de la generación de relevo en Venezuela.

¡Habrá que seguirle la pista muy de cerca!