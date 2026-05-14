Otro jinete multado y suspendido por el uso excesivo del látigo en el Kentucky Derby (G1)

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La Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA) recurrió a los videos para definir nuevas penalizaciones para los jinetes que sobrepasen el límite de seis golpes por carrera después de una semana desde la celebración del Kentucky Derby (G1).

Atsuya Nishimura se convierte en el segundo fusta castigado

Nishimura, residente en Japón, que viajó a Estados Unidos para montar a Danon Bourbon, quien lideró la carrera a mitad de la recta final antes de perder terreno debido al ritmo acelerado, y finalizar en el quinto lugar, fue multado con 1,000 dólares por los comisarios y suspendido un día, el 7 de mayo.

De manera que se une a Cristian Torres, quien recibió una multa de 3.000 dólares y una suspensión de tres días, del 24 al 25 de mayo y el 28 de mayo. El informe dice que ambos jinetes usaron el látigo siete veces.

Desde que se implementaron las normas de HISA sobre el uso del látigo en julio de 2022 —una medida tomada en aras de la imagen pública y el bienestar de los caballos—, las sanciones contra los jinetes han disminuido en número.

Las penalizaciones son más altas en carreras de gran importancia y valor, pero aún ocurren ocasionalmente. Junior Alvarado superó el paso del año pasado al instar Sovereignty a la victoria en el Derby. Diche sanación y suspensión, aún se encuentra en la mesa de apelaciones.