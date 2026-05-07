Ojo con esto: Ejemplar que tiene más de un año sin ganar buscará su primera foto en la R20 de La Rinconada

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El calendario hípico del 2026 en el hipódromo La Rinconada continúa este domingo 10 de mayo con la reunión número 20, la cual presenta una apasionante programación de 12 carreras, que dará inicio a partir de la 1:00 de la tarde.

Dentro de la programación, se tendrá dos cotejos selectivos: Asamblea Nacional e Hypocrite ambos en Grado II y en distancia de la milla (1.600 metros).

Ejemplar: Tiempo sin ganar 5y6 R20 La Rinconada Datos Hípicos

En la novena competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional es para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.100 metros.

Para esta prueba válida participa un ejemplar que llama mucho la atención, pues curiosamente, no ha logrado conquistar una victoria en lo que lleva su campaña en el óvalo caraqueño.

El pupilo de Enrique Martínez cuenta con un récord de 18 actuaciones, de las cuales solo ha logrado un triunfo.Este éxito, data del 18 de agosto de 2024, se produjo con la monta del jinete aprendiz Deyker Acosta, para ese entonces el ejemplar estaba bajo el entrenamiento de Gabriel Márquez.

A medida que avanza la temporada, la expectativa crece en torno a su desempeño, ya que muchos aficionados se preguntan si finalmente podrá romper su racha y sumar otra victoria a su historial.

Para esta ocasión Enrique Martínez inscribió a Regal Holiday luego de un corto paro de 35 días, para correr en esta válida para el juego de las mayorías, con la monta de Jhonathan Aray y se perfila como el primer favorito para Gaceta Hípica, pero tendrá que medirse con Gran Hacedion, Quiriquireño, Aclamado, El Pequeño José, Rey del Castillo, Manoepiedra, Cardano y King Diego.

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

El miércoles 06 de mayo, el castaño hijo de Pedro Caimán en Water Invictus por Water Jet galopó dos vueltas, en pelo con el mismo jockey Aray y así lo dio a conocer en la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).