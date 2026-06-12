Noticia en Hinava: Anuncian el retiro de la gran favorita para el 5y6 de la R15

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Este sábado 13 de junio se efectuará la décima quinta reunión, la cual contará con un atractivo programa de ocho carreras que incluye la Copa Carlos Pérez Abarrio, a disputarse en las instalaciones del Hipódromo Nacional de Valencia.

Además, se realizará el emocionante juego del 5y6 pues buscará nuevo monto sellado en la recaudación.

Valencia: Retiro Yeguas Carrera No Válidas y Válidas 5y6 Datos hípicos

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la mañana de es viernes 12 de junio, a través de sus redes sociales, la información de una yegua que estaba inscrita para la jornada sabatina en Valencia.

Se trata de la tordilla Another Legacy (número 7) reaparecía luego de 56 días sin correr y se perfilaba como la primera favorita de Gaceta Hípica para competir en la cuarta del programa, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional.

Dicha prueba era para el lote de yeguas de tres y más años, ganadoras de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo) en distancia de 1.300 metros, y Another Legacy era presentada por Juan Carlos Pérez Pérez, y llevaba la monta de Ender Graciel.

En su última actuación, la pupila de Pérez Pérez llegó segunda a 4 cuerpos de la ganadora Legionaria.

Motivo del retiro: Another Legacy Jornada Valencia

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro la pupila de Pérez Pérez es por Cólico.