La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°44

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 16 de noviembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

Con una paridad absoluta en los pronósticos (ambos con 15 puntos), el respaldo de la cátedra se divide entre dos purasangres: Tío Horacio, que contará con la guía de Oliver Medina y entrenando por Fernando Parilli Araujo, y Ekati King (USA), que tendrá los servicios de Robert Capriles en yunta con Gabriel Márquez.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Johanakarina 14 Tormenta Perfecta 7 Miss Coco 4 Gran Feronia 1 María Bonita 1 Gook Luck Babe 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Tío Horacio 15 Forrest Gump 7 Grandiossus 4 Luigino 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Mr. Thunder 14 Isocórico 10 Rebelde del Valle 4 Counsellor 1 Gran Azabache 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Sizzle (Usa) 12 Marakovits 12 Brawuaisa 3 Sugar Cane 2 Emmyarantza 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Ekati King (Usa) 15 Gran Alabama 8 Colossus 6 Father Heart 1 El Relámpago 1

SEXTA VÁLIDA