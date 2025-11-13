Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°44

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Meridiano

Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 11:50 am
Foto: David Urdaneta
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 16 de noviembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

Con una paridad absoluta en los pronósticos (ambos con 15 puntos), el respaldo de la cátedra se divide entre dos purasangres: Tío Horacio, que contará con la guía de Oliver Medina y entrenando por Fernando Parilli Araujo, y Ekati King (USA), que tendrá los servicios de Robert Capriles en yunta con Gabriel Márquez.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Johanakarina 14
Tormenta Perfecta 7
Miss Coco 4
Gran Feronia 1
María Bonita 1
Gook Luck Babe 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Tío Horacio 15
Forrest Gump 7
Grandiossus 4
Luigino 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Mr. Thunder 14
Isocórico  10
Rebelde del Valle 4
Counsellor 1
Gran Azabache 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Sizzle (Usa) 12
Marakovits 12
Brawuaisa 3
Sugar Cane 2
Emmyarantza 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Ekati King (Usa) 15
Gran Alabama  8
Colossus 6
Father Heart 1
El Relámpago  1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Princesa Susej 12
Star Plus 11
Renacer 3
Reina Caimán 3
Caramel Love 2
Salomé 4

 

