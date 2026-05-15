La Rinconada: Datos de Última Hora para el 17-05-2026

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La actividad en el óvalo de Coche se reanuda este domingo con la celebración de la reunión número 21 del año. Este evento, enmarcado en la tercera fecha del segundo meeting de 2026, marca una etapa crucial para los profesionales del turf local, donde se disputará una nueva edición del Clásico Gustavo Ávila GI en el tradicional recorrido de los 1.600 metros para yeguas de cuatro y más años. La jornada garantiza un espectáculo de alto nivel, donde los principales látigos y preparadores del patio medirán fuerzas para consolidar su liderazgo en la arena capitalina.

La Rinconada: Los mejores datos de última hora para la reunion 21 del BloquedeArmas

12 carreras con el inicio del juego del 5y6 Nacional a partir de la séptima competencia y previo a ello, la edición 23 del Clásico Gustavo Avila GI para yeguas de cuatro y más años en distancia de 1.600 metros como la competencia selectiva de la jornada, y que domingo a domingo, cuenta con la mejor información del equipo profesional y experto del BloquedeArmas, con infomaciones de entrenvistas, datos de última hora para que el aficionado tenga los mejores datos.

Este domingo 17 de mayo juega y gana con el 5y6 en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 4:00 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este domingo en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6!

Hipismo Meridiano - Fijos Buen dividendo

1) Gran Torrente (4), Furor Noble (3), Maalo Papa (USA) (6)

2) Tuscan Gold (USA) (8), Silk Eyes (ARG) (6), Rafiki (4).

3) Triunfante (8), Magneto (4), Orlando Erre (1).

4) Uptown Leca (USA) (8), Top Woman Two (5), Luisa Caceres (7).

5) Catira Mercedes (USA) (4), Hatshepsut (1), Gran Feronia (3).

6) Princesa Fina (7), Fast Sensation (3), Tale of Male (USA) (5).

7) Mon Diplome (2), My Believer Mate (4), Valeria Time (3), .

8) Chasing the Storm (USA) (6), Miss Blaugrana (2), Chipilina (5).

9) Queen Visión (3), Renacer (5), Reina Fabricia (1).

10) Miss Paola (USA) (10), Brawuaisa (7). Marakovits (3)

11) Coach Sessa (USA) (1), Honey Time (2), Mi Maritza (7).

12) Base Armador (4), My Robbing Mate (9), Prince Of Success (10).

Linea: Chasing the Storm (USA).

Dato: Miss Paola (USA).

Buen Dividendo: Reina Fabricia.