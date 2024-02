Johan Aranguren quiere ganar de nuevo el domingo con este ejemplar (+Video)

Uno de los jinetes con más experiencia que hace vida en el hipódromo La Rinconada, es el jockey profesional Johan Aranguren, quien ha regresado por todo lo alto luego de su ausencia por varias operaciones quirúrgicas, y este domingo 25 de febrero del 2024, va a realizar cinco montas como parte del primer meeting del año.

El equipo de Meridiano.web, conversó con el látigo profesional, y expresó todo lo referente a los ejemplares que va a montar el domingo en la tarde de carreras en el óvalo de Coche. Comenzó con Acanelada, una debutante del entrenador Fernando Parilli Araujo que va a correr en la segunda prueba de la jornada. "Lo ha hecho bastante bien en la cancha, tuve la oportunidad de llevarla al aparato, brinco al tiro, lo hizo bastante bien, va a hacer un buen debut”.

En el inicio de las válidas del 5y6 nacional, Aranguren montará al caballo Canciller, también de Parilli Araujo, del cual dijo: “Ha corrido dos veces, para esta oportunidad le colocaron la Gríngola, lo ha hecho bastante bien, Va a estar decidiendo la primera válida del domingo “.

En la segunda de las válidas del domingo, estará en el lomo del ejemplar Super Keilor de César Cachazo, un ejemplar que reaparece luego de 210 días. “Anda excelente en cancha, anda bastante bien, con un poco de suerte, va a decidir la carrera”.

Luego cuarta válida, se subirá al ejemplar The Bronx, de Luis Martín. “Un caballo que en su última no brincó al tiro, a pesar de eso no hizo una mala carrera porque llegó cuarto, para esta oportunidad anda bastante bien, con algo de suerte, vamos a estar ganando la carrera”.

Por último, en la novena competencia de la tarde dominical, estará en el lomo de Decreto, del entrenador Miguel Cortez. “En su última mejoró muchísimo, en esta oportunidad tuve la oportunidad de llevarlo al aparato, brincó al tiro, así que estaremos decidiendo la carrera”.