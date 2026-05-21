Jhonathan Aray con montas de lujo: Su agente Franklin Durán presagia varios triunfos en La Rinconada

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La actividad en el principal óvalo del país no se detiene. Para la vigésimo segunda reunión de la presente temporada, el jinete profesional Jhonathan Aray destaca como una de las figuras con mayor actividad en la cartelera.

Su agente, el señor Durán, concretó la firma de cinco compromisos para esta cuarta fecha del segundo meeting, lo cual posiciona al fusta como un actor clave en la resolución de las competencias dominicales.

El equipo de Meridiano Web estableció contacto directo con el representante de Aray durante la jornada matutina de este jueves en el recinto caraqueño. El objetivo de la entrevista fue desglosar las posibilidades de éxito del joven profesional, quien enfrentará una tarde de alta exigencia física y técnica. Dentro de su agenda, resalta un compromiso de corte selectivo que acapara las miradas de los especialistas y aficionados por igual.

Agente de jinetes: La Rinconada Entrevista R22

Durán, encargado de la gestión de las montas del jinete, ofreció un análisis detallado sobre el estado actual de cada uno de los purasangres que Aray conducirá. El agente se mostró optimista ante la calidad de los lotes y la preparación previa de los ejemplares en la pista de Coche.

De acuerdo con sus palabras, el objetivo principal radica en la obtención de victorias clave que quiebren la paridad actual en la estadística. Aray busca el liderato absoluto de la tabla, al tiempo que garantiza seguridad a los inversionistas y a la fanaticada que respalda su talento en cada tarde de carreras.

Duran comenzamos los compromisos de tu pupilo desde la segunda carrera con la potra Abusiva ¿Qué puedes decirnos de esta yegua?

-Esta es una yegua del gran entrenador Gabriel Márquez que para esta ocasión hace estreno del implemento gríngola, esperamos que corra bien en este lote que es muy parejo. No la dejen fuera de sus combinaciones.

Para la cuarta carrera en distancia de 1.800 metros, Aray será el encargado de guiar al caballo Luiguino ¿Qué opinas de este gran ejemplar?

- Este tordillo posee una adaptación notable a los trayectos de aliento. Tras su reciente actuación en el Clásico Presidente de la República, el ejemplar llega en condiciones óptimas. Considero que este domingo ocupará el tope del marcador; es, sin duda alguna, la carta ganadora de la jornada.

Otros de los compromisos clave de la tarde es en la quinta carrera en la Condicional de Reclamo será el encargado de guiar a la importada Dwtn Maddie Brown ¿Cómo la ve para la reaparecida?

- Considero que la británica luce muy favorecida en este lote de reclamo. Para mi análisis, es una yegua con carácter de imperdible y, sin duda alguna, en lo personal posee la primera opción de victoria en esta competencia.

En el clásico “Juan Arias” en recorrido de 1.600 metros tiene la monta del ejemplar maduro Astuto.

-Sí, corremos este ejemplar de nuestro gran amigo Humberto Correia. No podemos olvidar que es ganador del Simón Bolívar (GI), su última en recorrido de 1.300 metros ganó muy bien.

Sin duda es un caballo que va estar decidiendo en este clásico.

5y6 nacional : Buen Dividendo La Rinconada

Finalmente, el último compromiso de la tarde es por intermedio del ejemplar Louis The Duke en la primera válida del 5y6.

-Este caballo entrenado por Carlos Luis Uzcátegui no puede quedar fuera de ninguna combinación, la recomendación es que lo coloquen en su cuadrito porque de ganar puede tumbar a más de una abriendo el 5y6 nacional.

Gracias por la oportunidad de la entrevista y saludos para todos.