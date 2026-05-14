¡Indispensable para sellar! Así queda el ajuste de la línea de Gaceta Hípica que es el dato para buscar los 6 de la fama en la R21

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El hipódromo La Rinconada celebrará este domingo 17 de mayo su reunión número 21. La programación consta de 12 competencias y tiene como evento central la vigésima tercera edición del Clásico Gustavo Ávila (GI).

Por su parte, la undécima carrera, quinta válida para el 5y6 Nacional se reserva para yeguas nacionales e importadas de cinco años, ganadoras de una carrera, en trayecto de 1.300 metros.

Yegua importada: Línea Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Entre las competidoras se encuentra presente la importada Coach Sessa (USA) (número 1), será montada por Yoelbis González y presentada por Oscar Manuel González para el Stud M & J.

La castaña de origen Neoyorkina regresa a la pista caraqueña luego de un corto paro de 35 días sin correr, por lo que se postula como la primera favorita y la línea para Gaceta Hípica.

En su última actuación pública, la pupila de González arribó cuarta a 3 3/4 cuerpos de la ganadora Furia.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 13 de mayo en la arena caraqueña Coach Sessa galopó suave, en pelo publicada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas