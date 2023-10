Favoritos de la cátedra no pelaron ninguno en la reunión 41 de La Rinconada

El análisis que realiza el equipo de pronosticadores que labora en las revistas y suplementos hípicos del Bloquedearmas volvió a acertar los seis caballos ganadores, en esta oportunidad, los que se presentaron en la reunión 41 de la temporada en La Rinconada.

Así como lo hicieron con el estudio de la reunión 40, los favoritos de la cátedra de la reunión 41 fueron dados por los expertos hípicos de las revistas Gaceta Hípica, Desbocado y Sin Freno, además de los suplementos impresos de los diarios Meridiano y 2001.

Como primeros favoritos acertaron a los ejemplares: The Last Dance en la primera válida y Specialedition en la cuarta. Tintorero, que venció en la segunda lo dieron como tercer favorito, Sra Florencia que ganó en la tercera, fue ubicada como sexta en el orden a vencer, y Four Palms Queen fue dada como tercera, y por último, Wakanda estaba ubicada como quinta en el orden ganador.

De esta manera, el equipo pronosticador del Bloquedearmas logró acertar los 12 caballos ganadores de la doble jornada que se realizó este fin de semana en el hipódromo La Rinconada entre el 21 y 22 de octubre del 2023.