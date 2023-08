El mejor semental de 2023 en Estados Unidos tiene un representante de lujo en Venezuela

El padrillo Into Mischief es en la actualidad el semental número uno del hipismo en Estados Unidos. Su liderato en lo que va de 2023 es absoluto y a pesar de que todavía faltan cuatro meses para finalizar el año, parece que tuviera el campeonato asegurado una vez más. Hijo de Harlan’s Holiday, ha ganado cuatro veces la estadística y su salto se valoró en $250.000.

Para dar más señas de lo que ha representado Into Mischief en Estados Unidos, estos han sido sus descendientes más notables: el campeón Life Is Good, la campeona dosañera Wonder Wheel, el campeón tresañero Authentic, la mejor potra de tres años de la actualidad Pretty Mischievous, los ganadores clásicos Atone, Mandaloun, Gamine, Covefefe, Owendale, Audible, Played Hard, Rocket Can y General Jim, entre otros.

En Venezuela, un grupo de criadores tuvieron la posibilidad de adquirir a un caballo que es fiel representante de ese linaje de Into Mischief y hará su aporte a la cría nacional. Se trata de Identity Politics, un hijo de la yegua Brianna Rose por Distorted Humor, que a sus 30 años de edad es el mejor abuelo materno de la Unión Americana. La influencia de Northern Dancer corre por la sangre de este ejemplar, que durante su campaña ganó 3 carreras con un placé en el Malibu Stakes (G1) en Santa Anita y produjo más de 301.000 dólares.

Identity Politics tiene también además en su línea materna, la influencia de la yegua irlandesa Park Heiress, madre del campeón europeo de dos años New Approach, ganador de 8 con cinco clásicos de Grado 1 y más de $2.5 millones de dólares. Es otro descendiente de Galileo que brilló en la pista y también como semental dio al millonario ganador clásico en Australia de nombre Cascadian y al ganador de las 2.000 Guineas británicas Dawn Approach.

El libro que sirvió Identity Politics en nuestro país estuvo conformado por más de 30 yeguas, dentro de las cuales destacan las campeonas y selectivas Docoreña, Gran Vanessa, Patinera y Reina Yura, entre otras. Con ello, se busca darle un refuerzo importante a la producción de los purasangres nacionales.