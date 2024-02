¡Grande! El jockey latinoamericano multicampeón en Arabia Saudita

Desde el año 2008 es jinete en el establo del Rey Abdullah en Arabia Saudita y parece lejano el tiempo cuando inicia su carrera en Guarne, Antioquia, en el extinto Hipódromo Los Comuneros, en Colombia.

Juan Camilo Ospina Ayala, nace en Rionegro, Antioquia e inicia su carrera en Los Comuneros de Guarne, en 1997, en la escuela de jinetes que en ese momento dirigía Octavio Echeverry y que luego pasó a manos de Jorge Duarte. Recuerda como su mejor triunfo en Colombia la Polla de Potrillos con el caballo Tancredi del Haras Dormello. "Fue muy significativo, porque era aprendiz", declara, Y en Arabia Saudita fue la King Abdullah Aziz Cup, una de las carreras más importantes que se corre en este país.

Camilo Ospina ha sido el jinete campeón de Arabia Saudita 8 veces, siendo ganador de las más importantes carreras en ese país: King Abdulaziz Cup (G1), Crown Prince Cup (G1) en 3 oportunidades, King Cup (G1) 3 veces, King Khaled Cup (G1) en 4 ocasiones, King Faisal Cup (G1) en 2 ediciones, King Fahad Cup (G1) en 2 oportunidades, además es ganador de más carreras en una sola reunión con 7 triunfos de 10 oportunidades de monta. Una de las victorias más significativas de Camilo Ospina fue el Jockey Club Local Handicap de 2022 con el ejemplar Aan Alawaan (Premium Tap), entrenado por Bedan Alsubaie para el King Abdullah Bin Abdulaziz e hijos.

En entrevista de Ana María Agudelo para el colombiano, Camilo Ospina refiere:

¿Qué tal en la cultura árabe?

"En un principio el choque cultural fue difícil, pero después me acoplé porque los árabes son personas muy generosas y familiares. Me han tratado muy bien, me han dado las mejores condiciones para trabajar y hago parte de un equipo de trabajo muy unido. Además, vivo en una finca rodeado de más de 800 caballos propiedad del rey Abdullah, un lugar encantador".

¿Cómo es la rutina para mantenerse en forma?

"Ser jinete significa ser atleta y conlleva muchos sacrificios. Entreno seis días a la semana, llevo una dieta estricta para mantener mi peso y tener una condición física excelente, porque montar requiere mucho esfuerzo físico y debo mantenerme saludable y con mucha energía".

¿Que siente cuando recuerda el Hipódromo Los Comuneros?

"Una gran tristeza ya que fue el lugar donde me inicié como jinete y donde crecí y aprendí a montar caballos; muchos años de satisfacciones y alegrías, de enseñanzas y de amigos".

¿Qué le dejó su paso por el hipódromo antioqueño?

"Una profesión que me apasiona y me llena de alegrías. Fueron muchos años en los que aprendí el amor por los animales, el valor por los amigos; me enseñó a ganar y a perder y a ser una persona trabajadora que lucha por sus sueños".

¿Qué es lo más bonito de su profesión?

"El contacto con los caballos todo el tiempo, llegar a compenetrarse con ellos, entenderlos, quererlos y respetarlos, son animales muy inteligentes y nobles. Me considero muy afortunado de poder hacer lo que tanto me gusta".

Camilo Ospina es uno de los 14 jockeys convocados para el Jockey Challenge Internacional en el Hipódromo King Abdulaziz el próximo viernes 23 de febrero, en el marco de la Saudi Cup del año 2024.