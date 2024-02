Germán Rojas hace debutar este domingo a nieta del abuelo materno campeón 2023 en La Rinconada

Este domingo 11 de febrero, se realizará la quinta reunión de actividades hípica en el hipódromo La Rinconada, con una agenda de diez competencias, que no tiene ninguna prueba selectiva de grado, y a partir de la quinta carrera del programa, se activará el juego del 5y6 nacional.

En la última competencia de la tarde y de las válidas del 5y6 nacional, reservada para yeguas de tres y cuatro años, en distancia de 1.200, metros, tiene una nómina de 12 ejemplares hembras para competir.

El entrenador Germán Rojas, que colidera la estadística de carreras ganadas en el naciente meeting, tiene una yegua inscrita para participar, la cual es la castaña tresañera All Star, la cual hará su debut en como ejemplar de carreras, con la monta del jinete profesional José Gilberto Hernández.

Esta purasangre es un cruce de Glory or Nothing en Water Star por Water Poet, nacida y criada en el Haras El Centauro, y pertenece al Stud del mismo nombre, All Star es nieta del abuelo materno campeón del 2023 en La Rinconada Water Poet, y además, del lado paterno, Glory or Nothing es hijo del ganador clásico americano Tapit.

El trabajo más reciente de la castaña lo realizó el pasado 2 de febrero del actual año, en pelo, con recorrido de 53.0, en 800 metros, 66.4, para los 1.000, y 83.1, en los 1.200, metros, cómoda, con remate de 11.4, los 200 metros finales, sacándole 3 cuerpos a Star Plus, informó la División de tomatiempos del INH.