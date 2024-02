Ángel Castillo montará este ejemplar de Ramón García que tiene 56 días sin correr en La Rinconada

El domingo previo al inicio del carnaval en Venezuela, el hipódromo La Rinconada tiene su quinta reunión de la temporada 2024 de actividades hípicas, con una agenda de diez carreras, donde no hay pruebas selectivas, y el juego del 5y6 nacional, se activará en la quinta carrera de la tarde, con hora de partida de las 3:10 de la tarde dominical.

Previo al inicio de las válidas del juego de las mayorías, en la cuarta prueba de la jornada, con hora de largada a las 2:45 p.m., se realizará una competencia para caballos de seis y más años, ganadores de cuatro y cinco carreras, donde hay un lote de siete presentados, y el entrenador Ramón García Mosquera tiene a tres de sus pensionados en la misma para correr.

Uno de ellos, es Master Shot, un castaño de seis años, producto del semental Siete C, en Wild For Sure por Wild Rush, nacido y criado en el Haras Urama, del Stud HDS, el cual volverá correr en una prueba oficial luego de un descanso de 56 días, donde el 17 de diciembre del 2023, fue última prueba, en distancia de 1.600 metros, y finalizó décimo a 15 cuerpos con la monta de Johan Aranguren de Catire Pedro, el cual resultó ganador.

En esta oportunidad, será montado por Ángel Alciro Castillo, esta yunta tiene una victoria y un segundo lugar en lo que va del meeting. La última victoria del castaño seisañero fue el pasado 24 de septiembre del 2023, en recorrido de 1.400 metros, donde derrotó por cabeza a José Enrique, con el jockey Robert Capriles en el sillín.

Su ultimo trabajo lo realizó el viernes 2 de febrero del año en curso en pelo, con 44.1, en los 600 metros, 57.1, la media milla, y 72.1, para los 1.000, metros, muy cómodo, remate de 13.1, dio a conocer la División de toma tiempos del INH.