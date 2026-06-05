Genética de oro: Tres purasangres descendientes de dos grandes triplecoronados buscarán la gloria en la R24

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El segundo meeting de la temporada mantiene su marcha en el óvalo de Coche. Este primer domingo de junio se disputará la vigésima cuarta reunión del año, a través de una cartelera oficial de 14 competencias, se destaca como plato fuerte el XCVIII Clásico Hipódromo La Rinconada (GI).

En la programación destaca la participación de varios ejemplares con pedigrees de primer nivel. Por sus líneas de sangre y condiciones actuales, estos purasangres sobresalen en el papel y asumen la obligación de buscar el triunfo para retratarse en el recinto de ganadores.

Sangre de campeones: Tres purasangres descendientes Triple Coronados La Rinconada Datos hípicos

Las acciones iniciarán con una condicional de reclamo para yeguas nacionales e importadas de siete y más años, ganadoras de hasta tres competencias (incluyendo carreras de reclamo en Venezuela), valoradas en US$ (10.000) 56 Kg, y US$ (8.000) 54 Kg Importadas + 1 Kg, en distancia de 1.300 metros.

En un lote de ocho aspirantes resalta la presencia de Princesa Lucía (número 1). La pensionada de Jesús Antonio Romero contará con los servicios del jinete Oliver Medina, conocido en el medio hípico como “El Rayo”.

Es oportuno señalar el linaje de esta corredora de seis años, una hija del selectivo Tato Zeta en Rosa Linda, por el triplecoronado y campeón Taconeo. Con este papel, la yegua se consolida como la segunda favorita de la revista especializada Gaceta Hípica.

Por su parte, la tercra competencia también se correrá la misma condicional de reclamos, pero esta vez para caballos nacionales e importados de siete y más años, ganadores hasta tres carreras (incluyendo carreras de reclamo en Venezuela), valoradas en US$ (10.000) 56 Kg, US$ (8.000) 54 Kg Importados + 1 Kg, en distancia de 1.300 metros.

En esa prueba competirá el alazán Mad Max (número 6), un corredor que comparte nexos familiares con el recordado Taconeo. El defensor de la cuadra de Henry Trujillo tendrá sobre los estribos al jinete profesional Iván Pimentel Jr. Además de ser segundo favorito para Gaceta Hípica.

Asimismo, la influencia de otro triplecoronado venezolano, el inolvidable Water Jet, se hará sentir por la vía materna en la jornada a través de su nieto, cuya madre es la matrona Water Invictus.

Esta genética pertenece al castaño Regal Holiday (número 5), inscrito en la duodécima competencia del orden, que representa la cuarta válida para el juego del 5y6. La carrera reunirá a caballos nacionales e importados de seis o más años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

El descendiente del campeón velocista y excelso semental Pedro Caimán cuenta con el respaldo de los pronosticadores, al punto de ocupar el puesto de tercer favorito en las páginas de Gaceta Hípica.

Estos linajes de campeones engalanarán la pista caraqueña durante la jornada dominical. La afición aguarda un espectáculo de primer nivel por parte de estos tres ejemplares, los cuales poseen los argumentos necesarios para cruzar la meta en ganancia y celebrar en el paddock descubierto.