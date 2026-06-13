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Estos son los retirados de la Reunión N°15 en Valencia 13-06-2026

La jornada sabatina tiene nueve pruebas que comenzarán a partir de la 1:30 de la tarde con una copa 

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Meridiano

Sabado, 13 de junio de 2026 a las 08:00 am
Estos son los retirados de la Reunión N°15 en Valencia 13-06-2026
Foto: X @OficialHinava.
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Este sábado 13 de junio se tendrá la décima quinta reunión, la cual contará con un atractivo programa de ocho carreras que incluye la Copa Carlos Pérez Abarrio, a disputarse en las instalaciones del Hipódromo Nacional de Valencia.

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Además, se realizará el emocionante juego del 5y6 que buscará nuevo monto sellado en recaudación.

Hinava: Retirados Reunión 15

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), en esta ocasión da a conocer este sábado por la mañana, un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

En esta ocasión, se ha informado que dos ejemplares no podrán competir en la mencionada jornada sabatina.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Meridiano: Motivos de los retiros en Valencia

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

Carrera 4 #7 Another Legacy por Cólico.

Carrera 5 #1 Iron Time por Claudicación del miembro anterior izquierdo.

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