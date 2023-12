Estos son los dividendos del 5y6 de Valencia del sábado 9 de diciembre

La jornada número 24 de este sábado 9 de diciembre en el hipódromo de Valencia, última de la temporada oficial 2023, contó con un excelente respaldo por parte de los aficionados hípicos en el 5y6. El Pool carabobeño esta vez tiene muchos ganadores tanto con seis como con cinco aciertos.

Para beneplácito de los apostadores, con los cuadros con seis aparecieron 125 boletos que pagan cada uno la cantidad de 8.756,41 bolívares, mientras que unos 1.217 boletos pegaron los cinco y estos ganaron la suma de 233,16 bolívares cada uno.

No hubo sorpresas en el programa válido. Money Bad Boy con 57,17 bolívares a Ganador, dominó la carrera inicial del 5y6. Luego en la segunda, Cassiusclay se lució y pagó Bs. 47,12. Después, Super Mathias conquistó la tercera con Bs. 33,43 y en la cuarta válida, Work Time pasó la meta de primero con 27,24 bolívares. En la quinta válida, el Clásico Copa de Oro, dominó Honor And Glory en final de foto con Bs. 109,64 y la última fue para My Yakata Mate y su pago de 52,83 bolívares.