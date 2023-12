Así quedaron los resultados de las carreras de Valencia 9-12-2023

El Hipódromo Nacional de Valencia celebra su última reunión de 2023 este sábado 9 de diciembre con una jornada de ocho carreras y el Clásico Copa de Oro como la prueba central de la jornada, en recorrido de 2.000 metros para todo ejemplar de tres años y más edad.

Dentro de los jinetes más destacados, Josué Moreno resultó el más sobresaliente entre sus colegas con par de victorias, gracias a sus conducidos Queen of South en la segunda carrera y Money Bad Boy en la tercera, primera válida para el 5y6 carabobeño.

En cambio, Yondel Calderón terminó de coronarse campeón entre los entrenadores y en esta que es la última jornada del año, se llevó seis victorias de las ocho pruebas. Calderón visitó el paddock con sus pensionados Queen of South, Money Bad Boy, Super Mathías, Work Time, Honor And Glory en el Clásico y My Yakata Mate.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gran Paulina (5) 55 Fernando García 32,97 2 Estrella Morena (4) 53 Y.León - 3 One Win Today (9) 53 E.Guédez - 4 Di Camerota (7) 55 J.Lugo Jr. - 5 Bella Flamingo (6) 53 F.Quevedo -

Entrenador: Jesús Carfunjol Morillo. Ganador: 32,97 - Placés: 22,24 y 56,79 - Exacta: 331,50 - Trifecta: 1.312,59 - No Hubo Superfecta. Retirado el 10.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Queen of South (8) 52 Josué Moreno 35,76 2 Mariecurie (7) 53 J.Lugo - 3 Princesa Zoe (5) 54 F.J.García - 4 Lozere (4) 50 J.Moncada - 5 Sara Princess (9) 50 J.C.Argüello -

Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 35,76 - Placés: 23,95 y 52,22. Exacta: 176,47 - Trifecta: 1.598,36 - No Hubo Superfecta. Retirados: 1 y 3.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Money Bad Boy (7) 51.5 Josué Moreno 57,17 2 Mr. Williams (11) 51.5 F.Aray - 3 El Gran Yayo (4) 52 J.Chacón - 4 Papá Junior (5) Emp 51.5 Ale.Briceño - 4 Chaser (13) Emp 54.5 Os.Martínez -

Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 323,69 - No Hubo Trifecta ni Superfecta.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Cassiusclay (8) 55 Francisco Quevedo 47,12 2 American White (4) 55 Ale.Briceño - 3 Caribbean Thunder (3) 4Sub 53 J.Chacón - 4 The Minners Boss (9) 5Sub 55 E.Guédez - 5 Elite Performance (10) 6Sub 55 F.Aray -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 47,12 - Placés: 56,90 y 65,64 - Exacta: 439,83 - No Hubo Trifecta ni Superfecta ni Doble Perfecta - Triple Apuesta: 279,95 - Pool de 4: 794,08. Rodó el 5

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Super Mathías (1) 53 Jaime Lugo 33,43 2 King Bulbs (10) 51 Ale.Briceño - 3 Del Capi (4) 52 J.Moreno - 4 Gray Champ (7) 53 Os.Martínez - 5 Iron Time (14) 50 J.Moncada -

Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 33,43 - Placés: 52,60 y 26,16 - Exacta: 95,75 - Trifecta: 137,27 - No Hubo Superfecta.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Work Time (10) 55 Omar Guédez 27,24 2 Caribbean Gold (6) 54 Os.Martínez - 3 Lloydmcclendon (1) 53 Ale.Briceño - 4 Rey Cotúa (3) 53 F.J.García - 5 Campo Verde (9) 51 I.Aguilar -

Entrenador: Yondel Calderón - Ganador: 27,24 - Placés: 27,84 y 38,05 - Exacta: 88,03 - Trifecta: 160,52 - No Hubo Superfecta.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 133.1

CLÁSICO COPA DE ORO

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Honor And Glory (1) 56 Jaime Lugo Jr. 109,64 2 Persuasion (4) 54 F.Quevedo - 3 Sansón (2) 56 Os.Martínez - 4 Flecha Montón (7) 54 J.A.Rivero - 5 Vencejo Real (3) 53 F.J.García -

Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 109,64 - Placés: 62,66 y 35,57 - Exacta: 523,88 - Trifecta: 628,97 - No Hubo Superfecta.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69.0

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 My Yakata Mate (9) 52.5 Julio Moncada 52,83 2 Cara Mía (2) 55 J.L.Salazar - 3 Dark Phoenix (7) 54 E.Guédez - 4 Caribbean Wonder (1) 55.5 Os.Martínez - 5 My Seven Mate (5) 52.5 J.Moreno -

Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 52,83 - Placés: 88,17 c/u. Exacta: 843,28 - Trifecta: 371,21 - Triple Apuesta: 618,62 - Pool de 4: 1.713,34 - Loto Hípico: 2.947,38 - No Hubo Superfecta ni Doble Perfecta - 125 boletos con 6 a Bs. 8.756,41 c/u - 1.217 boletos con 5 a Bs. 233,16 c/u.