¡En los 2.000 metros! Peterose se impuso con autoridad en el “Batalla de Carabobo” en Valencia

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El óvalo de Valencia vistió sus mejores galas este sábado 20 de junio. La jornada de nueve competencias tuvo su punto cumbre en la disputa del Clásico Batalla de Carabobo de 2026, la prueba central del programa y pilar fundamental dentro del juego del 5y6 nacional.

Sobre la pista, el rendidor ejemplar Peterose ratificó su excelente condición física al adjudicarse una victoria contundente bajo la hábil conducción del jinete Fernando José García y la impecable preparación de Jesús Carfunjol Arteaga.

Con este lauro, el selectivo hijo de Constructor White elevó a diez su número de victorias tras cumplir 22 presentaciones públicas en su campaña profesional. Asimismo, la sólida demostración ratificó la efectividad del ejemplar en la presente temporada, en la cual acumula tres visitas al recinto de ganadores.

Un duelo de velocidad desde el arranque

La emoción se apoderó de las tribunas del hipódromo carabobeño desde el pistoletazo inicial. Tras ordenarse la salida, los ejemplares Animal Jungle (número 7) y Peterose (número 8) saltaron al frente y marcaron una severa distancia frente al resto del lote. El grupo no tuvo oportunidad de comprometer a los punteros en ningún tramo del trayecto.

Francisco Quevedo asumió la vanguardia de las acciones sobre los lomos del pupilo de Alejandro Alayón, mientras que Fernando José García ejecutó un control milimétrico a la expectativa.

La carrera se desarrolló bajo parciales intensos de 22.2 en los primeros 400 metros, 47 para la media milla y 72.4 en los 1.200 metros. Al pasar los registros en 100.1 para la milla, García tomó la decisión de atacar: llamó a correr a su conducido, quebró la resistencia del líder con notable facilidad y se escapó en la punta.

En la recta definitiva, Peterose desató una fuerte aceleración que le permitió cruzar el espejo con una holgada ventaja de al menos ocho cuerpos. El registro total para la distancia fue de 129.3.

Pizarra oficial y dividendos

El orden de llegada oficial ratificó la neta superioridad del vencedor. Animal Jungle sostuvo el segundo lugar de la clasificación, seguido en el tercer puesto por el veterano Templario. La cuarta casilla correspondió a Shakman, mientras que el ejemplar El De Will completó el marcador en el quinto lugar. En las taquillas de apuestas, el triunfo de Peterose reportó un dividendo de 503,96 bolívares a ganador por concepto de primera marca.

Una hazaña histórica para el Stud "Excelso"

El Clásico Batalla de Carabobo dejó un dato histórico y curioso para las estadísticas del turf regional. Peterose es un descendiente del recordado y fallecido semental Constructor White en la matrona Micaela Forever, y defiende las sedas del tradicional Stud "Excelso". Esta prestigiosa divisa, propiedad del Ing. Carlos Fermín, encadena ahora tres triunfos consecutivos en el historial de este magno evento, tras las selectivas obtenidas por el campeón Moscabado en las ediciones de 2024 y 2025. Gracias a este resultado, estos colores se transformaron en los únicos en la historia hípica valenciana con la capacidad de lograr tal seguidilla de éxitos.

El protocolo oficial de la carrera cerró con el tradicional acto de premiación en el padrón interior del óvalo. La ceremonia contó con la presencia del presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), Julio León Heredia, quien entregó el trofeo correspondiente a las conexiones del ejemplar ganador, en compañía del director del hipódromo de Hinava, el Ing. Humberto Gubaira.