El 5y6 de Valencia se agiganta: La recaudación supera los 111 millones de bolívares

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El Hipódromo Nacional de Valencia realiza este sábado 20 de junio su décima sexta reunión de la temporada 2026, con una programación de nueve carreras que incluye el Clásico Batalla de Carabobo, en distancia de 2.000 metros.

Ganadores: Nuevo monto de recaudación 5y6 HipoValencia 2026

La primera competencia tuvo como ganadora, a Money On Time (número 1), con la monta del profesional Omar Guedez y el entrenamiento de José Jaramillo, el cual abonó un dividendo de Bs 151,75 por concepto de ganador.

Por su parte, en la segunda prueba, se corrió en distancia de 1.200 metros y el ganador fue para Unstoppable (número 5), montado por el jockey José Daniel Calicho, y presentado por Renny Verastegui. El dividendo en taquilla por concepto de ganador fue de Bs. 221,81.

Asimismo, en la tercera de la cartelera para el cierre del ciclo no válido, el caballo King Of Success (número 1) fue el que visitó al recinto de ganadores, con la monta de Samuel Yánez y bajo el entrenamiento de Henfrick Alayón. El ejemplar ganador abonó Bs. 159,34 a ganador.

Para finalizar, en la primera válida para el juego del 5y6 nacional, el triunfo fue para Chateau Lafite (número 4), montado por el destacado profesional Omar Guedez y preparado por José Jaramillo, el cual, dejó crono de 68.3 para los 1.100 metros del recorrido y pagó un dividendo de Bs. 173,76 a ganador.

Monto Sellado 5y6 nacional: Hinava

El monto exacto es de Bs. 111.946.075,00, de los cuales, se van a repartir para los que acierten con cinco ejemplares, Bs. 15.672.450,50 y para los que acierten los seis de la fama, el monto a repartir es de Bs. 60.450.880,50.