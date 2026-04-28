El retorno de la favorita: reaparece la yegua de mayor confianza tras su retiro previo en La Rinconada

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La afición hípica centra su mirada en la séptima carrera de este domingo 3 de mayo en el óvalo de Coche. En el marco de la segunda válida para el 5y6 nacional, la yegua Lady Rocket reaparece con la firme intención de retomar el éxito en una distancia de 1.200 metros. La zaina del Stud “Cuchilla”, nacida y criada en el prestigioso Haras Los Caracaros, vuelve a la acción oficial tras una ausencia de 100 días.

El incidente que paralizó su campaña: La Rinconada

La expectativa en torno a esta seisañera es máxima debido a los sucesos de su última inscripción. El pasado 23 de enero, Lady Rocket figuraba como una de las principales favoritas de la cátedra; sin embargo, un retiro de última hora frustró su participación. El diagnóstico médico reportó un Shock Anafiláctico, una condición de extrema gravedad que puso en riesgo su integridad física.

"Según el portal especializado MSD Veterinary Manual, este cuadro clínico se define como una reacción alérgica sistémica e inmediata que resulta potencialmente mortal. Esta emergencia ocurre por la exposición a un alérgeno sea alimento, medicamento o picadura de insecto que provoca una liberación masiva de histamina. Los síntomas incluyen mucosas pálidas, taquicardia con pulso débil, dificultad respiratoria severa y colapso circulatorio. En casos como el de la hija de Los Caracaros, la atención veterinaria de urgencia con epinefrina es el único recurso para estabilizar la presión y salvar la vida del ejemplar".

Una nueva oportunidad en la pista: 5y6 nacional

Superado este trance, la pupila de José García se encuentra en plenitud de condiciones para este compromiso. En su última actuación oficial, Lady Rocket demostró su característica velocidad al ocupar el tercer lugar, a solo siete cuerpos de la ganadora. Su capacidad para marcar parciales rápidos es su principal arma en los trayectos cortos.

Para este estreno en el segundo meeting, la responsabilidad en los estribos recae sobre el jinete Yoalbert Daniel Coa. El profesional busca con ahínco su primer triunfo desde su regreso a la actividad oficial en La Rinconada. Esta alianza entre una yegua de comprobada calidad y un jinete con hambre de victoria surge como una de las combinaciones más atractivas del programa dominical. De mantener su salud y su ímpetu habitual, Lady Rocket asoma como la rival a batir en una de las pruebas más parejas de la jornada.

Ejercicio: La Rinconada Yegua 1.200 metros

Su más reciente trabajo, el pasado 25 de abril, en pelo, hizo 16,3 32 48,4 64,1 (800) 78,3/91,2// 103,4///117,3//// de carreron y mejor después de la raya. Indicó la División de tomatiempos del INH.