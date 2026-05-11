Detalles clave: Comisarios reciben el informe del jinete de Señor Soñador

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada fue escenario el pasado domingo de la reunión número 20 del presente ciclo. La cartelera, compuesta por doce competencias, incluyó dos eventos selectivos de alta jerarquía. Bajo el cielo de la capital, la jornada sirvió de marco para una nueva recaudación millonaria en el "juego de las mayorías", actividad que consolida su arraigo en la afición venezolana.

Impacto en las apuestas: Resultados 5y6

Dividendos de alto calibre La paridad sobre la arena de Coche se convirtió en el denominador común de la tarde. Esta competitividad extrema derivó en una serie de resultados inesperados que elevaron, de forma considerable, los dividendos en el sistema de apuestas. El popular 5y6 nacional demostró una vez más su capacidad para retribuir la fidelidad de los seguidores:

Cuadros con 5 aciertos: Un total de 2.897 boletos favorecidos obtuvieron un pago de Bs. 18.895,18 .

Cuadros con 6 aciertos: La fortuna sonrió a 144 ganadores, quienes descifraron la combinación perfecta para adjudicarse la suma individual de Bs. 1.466.235,45.

Rey Joaquín impuso condiciones en la segunda dominical En el ámbito de las pruebas no válidas, la segunda carrera del programa concitó especial atención. La competencia, pautada a la 1:25 de la tarde en distancia de 1.400 metros, reunió a caballos de 4, 5 y 6 años con un historial de 2 a 4 victorias. Con una bolsa a repartir de 33.800 dólares, ocho participantes saltaron a la pista en busca del triunfo.

El éxito correspondió a Rey Joaquín, uno de los pensionados del efectivo preparador Riccardo D’Angelo. Bajo la conducción del jinete aprendiz Samuel Yánez, el purasangre detuvo el cronómetro en 86.3 para el recorrido. Su victoria resultó un duro golpe para la mayoría de los apostadores, hecho que se reflejó en un dividendo de Bs. 1.674,56 por concepto de ganador.

Reporte de comisarios: El tropiezo de Señor Soñador En la misma prueba, el establo de D’Angelo contó también con la participación de Señor Soñador. El ejemplar, que cargó con un hándicap de 55 kilos y la monta del experimentado Jaime Lugo, finalizó en la tercera casilla tras una actuación que dejó dudas en los metros iniciales.

Una vez concluida la competencia, Lugo informó a los jueces de pista que su conducido partió con retardo, detalle técnico que limitó sus opciones al triunfo. Así quedó asentado en el boletín de resoluciones de la Junta Nacional de Comisarios del INH, documento que la institución difundió a través de sus canales oficiales para dar transparencia a los incidentes de la vigésima reunión del año.