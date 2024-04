Destacado Jockey venezolano publica su biografía en Venezuela

Descrito como un libro que desborda anécdotas hípicas de una época que aglomeró a las mejores generaciones de jockeys venezolanos. Mitos y verdades acerca de esta profesión son tratados sin falsas piruetas por un jinete que a su llegada entusiasmó para siempre a la fanaticada nacional, es el jockey profesional Douglas Vásquez, quien saca a la luz la primera biografía de un jinete venezolano, titulada: El Foete de Oro.

Douglas Vásquez fue un jinete que desbordó furor y entusiasmo en la afición hípica entre los años 1985 y 1987 en el Hipódromo La Rinconada, siendo catalogado por muchos como una gran promesa en la profesión. El jinete inicia su relato evaluando cuáles fueron las circunstancias que privaron para que esa gran promesa que fue no pudiera llegar a mostrar su máximo potencial:

“Yo estaba en mi esplendor en el 1986, pero un sábado no me presenté a galopar ni a cumplir con los compromisos de ese fin de semana en La Rinconada. Yo no estaba muy preparado mentalmente y dejé embarcadas las montas”.

La biografía cuenta con las estadísticas del jinete Douglas Vásquez, recopiladas por el historiador hípico Jaime Casas. El prólogo de El Foete de Oro fue escrito por el conocido cronometrista, handicapper, comentarista y productor hípico Ricardo Rodríguez "El Rojo". La iniciativa cuenta con el patrocinio de la Alcaldía de Carrizal, a cargo de José “Chonchón” Morales.

Sobre sus inicios, quien fue su primer agente, el conocido y destacado agente de jinetes y actual pronosticador de la Gaceta Hípica, el Profesor Manuel Vásquez, refiere: “Era un jinete que se perdía de vista. Su proyección fue rapidísima. Empezó a ganar y a ganar carreras y pienso que era uno de los mejores. Pudo haber ganado la estadística de 1986 si no hubiese sido por la malas juntas que lo endiosaron”.

Un aspecto que el propio Douglas Vásquez destaca es el hecho de que esta biografía es la primera que escribe y publica un jinete venezolano, lo que le concede un valor histórico agregado. El foete de oro puede ser adquirido a través de Sultana Editores en su web (sultanadellago.com) y a través de la plataforma de Amazon.