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De tal palo, tal astilla: La hija de un ganador selectivo que busca revivir las glorias de su padre en el Clásico Asamblea Nacional

El linaje del recordado corredor buscará demostrar que la cría venezolana mantiene su vigencia y calidad para decidir en los 1.600 metros de la ruta selectiva

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 06:16 pm
De tal palo, tal astilla: La hija de un ganador selectivo que busca revivir las glorias de su padre en el Clásico Asamblea Nacional
Foto: José Antonio Aray.
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La vigésima reunión del año en La Rinconada tendrá lugar este domingo 10 de mayo con una cartelera de 12 competencias. La jornada destaca por la disputa de dos pruebas de grado: los clásicos Hypocrite y Asamblea Nacional.

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Este último, en su edición número 53, se celebrará a la altura de la décima carrera del programa, cuarta válida para el 5y6. Ocho potras nacionales de tres años medirán fuerzas en la distancia de 1.600 metros por una bolsa global de 162.500 dólares.

El desafío de Alaska: Asamblea Nacional 5y6 R20 La Rinconada Datos Hípicos

Entre las aspirantes destaca la tordilla Alaska (Número 4) nacido y criada en el Haras Agua Miel, contará con la monta de Álvaro Finol y la preparación de Alain Casanova. Pese a la importancia del compromiso, la nieta de sementales destacados llega a esta cita con una campaña de cinco actuaciones sin conocer la victoria en el óvalo caraqueño. Su aparición más reciente data del pasado 26 de abril, fecha en la que ocupó la cuarta casilla a 17 cuerpos de Queen Of Dragons.

Un linaje de campeones

Aunque sus resultados recientes son discretos, Alaska posee una carga genética de alto valor. Es hija del semental venezolano Supremo, un corredor de excepción que defendió las sedas del Stud Montecristo.

La trayectoria de Supremo en la arena de Coche fue notable: acumuló siete triunfos en 35 presentaciones y conquistó trofeos de máximo nivel, tales como el Clásico Propietarios de La Rinconada (GI), el Ejército Nacional Bolivariano (GII) y el Guardia Nacional Bolivariana (GII). Este domingo, su descendiente Alaska intentará honrar esa estirpe selectiva en la milla del Asamblea Nacional.

Todo indica que este domingo se establecerá una nueva ganadora en esta edición de la selectiva Asamblea Nacional.

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