¿Corto y preciso? Yorman González se va de lance con el pronostico de uno de sus jinetes en La Rinconada

Las mañanas de ejercicio en el óvalo de Coche no perdonan a los improvisados. Allí se requiere disciplina férrea, constancia y una enorme habilidad para negociar. Bajo ese código se mueve Yorman “Humildad” González, un agente de jinetes que pisa con terreno firme en La Rinconada y maneja con pulso firme las contrataciones de Luis Fúnez Jr., Oliver Medina, Jervis Alvarado y Julio Moncada. Su radio de acción trasciende la capital, ya que la logística del equipo se extiende frecuentemente hasta el Hipódromo Nacional de Valencia para asegurar montas de alto calibre.

Dato de buen dividendo: Agente de Jinetes El Popular "Humildad" La Rinconada

La rutina de un agente de primera línea comienza antes del alba. Yorman recorre las pesebreras sin descanso para atender los requerimientos de sus representados y gestionar nuevas oportunidades con propietarios y entrenadores. En un medio tan complejo como el hipismo, donde la competencia es feroz, él prefiere regirse por un código ético inquebrantable: "Prefiero tener miles de amigos sinceros que dinero". Esa filosofía de lealtad y relaciones públicas es, precisamente, su boleto al éxito.

Consultado por Meridiano Web de cara a la reunión 38 de este domingo una vibrante cartelera de 14 pruebas que incluye una atractiva selectiva como apertura del 5y6 nacional, el reconocido agente no dudó en señalar su carta más sólida para sacudir la jugada.

Su mirada apuntó directamente a la octava competencia, la primera del loto hípico. Se trata de un lote de ocho yeguas de tres años (ganadoras de una) sobre distancia de 1.300 metros. En dicho compromiso, la defensora de los intereses del Team Humilde será Forever Beatriz (5), alineada desde el puesto de pista cinco. El ejemplar regresa a la acción tras un descanso de 112 días, donde se recuerda que su examen más exigente previo fue el Clásico Hipódromo La Rinconada (primer paso de la triple corona), donde concluyó en la sexta casilla.

Buen dividendo: Primera del Loto Hípico Forever Beatriz

La responsabilidad en los estribos recaerá sobre el jinete Oliver Medina, mientras que la preparación estará a cargo del consagrado Fernando Parilli Araujo, hípico que acumula 1.400 victorias de por vida. Con la estrategia ya trazada, el establo confía plenamente en la evolución de la yegua para dar la gran sorpresa a los apostadores y cristalizar la ansiada foto en el recinto de ganadores.