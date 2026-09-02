Breeders’ Cup: My Boy Prince busca el cupo directo en la Kentucky Downs Turf Sprint (G2)

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Este sábado, el hipódromo de Kentucky Downs tiene una cartelera millonaria en donde la prueba central de la jornada es el Nashville Derby Invitational Stakes (G2), valorado en tres millones de dólares en premio a repartir. Está acompañado por el Kentucky Downs Turf Sprint (G2), una carrera de velocidad en 1,200 metros en grama con un premio a repartir de $1,750,000, que es la primera selectiva de la tarde.

Kentucky Downs: My Boy Prince y compañía buscan un cupo a las Breeders’ Cup

El Light And Wonder Kentucky Downs Turf Sprint (G2) da inicio a la acción de las carreras de stakes de grado el sábado, ya que es el primero de los cinco eventos de grado programados para el primer día del US Open of Turf, que dura tres días.

Campeonatos, y es un clasificador “Gana y entra” de la Breeders' Cup Turf Sprint (G1) de un millón de dólares en Keeneland. En esta prueba está inscrito My Boy Prince, que es uno de los 14 ejemplares (dos elegibles) que llega tras una victoria por una cabeza en el Van Clief Stakes en Colonial Downs el 1 de agosto, donde lució una atropellada incontenible desde una octava posición.

Esta fue la tercera victoria de 2026 para el castrado de 5 años del entrenador Mark Casse. Su primera victoria en una carrera de grado fue por 1 1/4 cuerpos en el Shakertown Stakes (G2) de abril en Keeneland. Terminó segundo en el Woodbine Mile (G1) de 2025. Este ejemplar millonario es guiado por John Velázquez.

John the Beer Man surge como uno de sus rivales potenciales. El hijo de More Than Ready llega al Light And Wonder Turf Sprint con 3 victorias en sus últimas 4 carreras desde que se unió al establo del entrenador Rob Atras, incluyendo un reñido tercer puesto en el Jaipur Stakes (G1) el 6 de junio en Saratoga. Kendrick Carmouche es de nuevo su piloto.

La Light And Wonder Turf Sprint (G2) está programada como la sexta carrera del programa de 12 carreras del sábado con un tiempo de 4:21 p.m. hora venezolana.