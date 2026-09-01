Casi 10 millones de dólares se reparten este sábado en Kentucky Downs

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Este sábado 5 de septiembre, el hipódromo de Kentucky Downs, ubicado en Franklin, Kentucky, tiene prevista una cartelera de doce competencias, en las cuales se incluyen cinco pruebas de Grado 2, que combinadas reparten $9.75 millones de dólares, en donde la Nashville Derby Invitational Stakes es la mayor rentada con $3 millones de dólares en premios a repartir.

Kentucky Downs: Doce ejemplares van por el premio gordo

La prueba central de la jornada fue reservada para el Nashville Derby Invitational Stakes (G2), valorada en $3,000,000 en distancia de 2,100 metros en pista de grama, en la cual fueron inscritos 12 ejemplares de tres años. El Nashville Derby es la segunda prueba más rica en Estados Unidos, detrás del Derby de las Rosas, y la más rica en pista de grama, fuera de la Breeders’ Cup. Estas son las pruebas selectivas de la jornada:

· Sexta carrera: Kentucky Downs Turf Sprint Stakes (G2) $1,750,000

· Séptima carrera: Kentucky Turf Cup Invitational Stakes (G2) $2,000,000

· Octava carrera: Nashville Derby Invitational Stakes (G2) $3,000,000

· Novena carrera: Kentucky Downs Ladies Turf Stakes (G2) con un impresionante premio de $1,500,000.

Décima carrera: Ainsworth Music City Stakes (G2) $1,500,000

Cabe señalar que la Kentucky Downs Turf Sprint Stakes (G2) y la Kentucky Turf Cup Invitational Stakes (G2) son pruebas que entran al programa de la Breeders’ Cup (si ganas, estás adentro), que otorga un lugar directo para la Breeders’ Cup Turf Sprint y la Breeders’ Cup Turf, respectivamente, a correrse en octubre en Keeneland.