Kentucky Downs recibe dos pruebas clasificatorias para la Breeders’ Cup

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En la recta final en la búsqueda de los últimos clasificados para el Campeonato de Criadores o Breeders’ Cup a correrse a finales de octubre en el hipódromo de Keeneland, Kentucky.

Breeders’ Cup: Kentucky Downs listo para sus clasificatorias

Con la finalización de los mítines de verano en Estados Unidos, el otoño juega un papel vital para las venideras competencias selectivas de alto rango. Esta semana Kentucky Downs se encuentra en el centro de todo. El hipódromo ubicado en Franklin, Kentucky, incluye dos carreras de stakes en el calendario de esta semana, la Kentucky Downs Turf Cup (G2) y la Turf Sprint (G2) clasifican directamente a sus ganadores para la Breeders' Cup, para la Turf y Sprint, respectivamente.

Kentucky Downs Turf Cup (G2), prueba que se corre en 2,400 metros en pista de grama con una bolsa de $2,000,000 en premios a repartir, atrajo a diez ejemplares. Entre ellos, al destacado Burnham Square, ganador del Arlington Million (G1) en Colonial Downs, sumando esta victoria con una remontada espectacular a su triunfo en el Blue Grass Stakes (G1) de 2025 en Keeneland.

El castrado de 4 años de Ian Wilkes también ganó el Elkhorn Stakes (G2), el Louisville Stakes (G3) y el Chorleywood Stakes este año y terminó segundo en el Nashville Derby (G3) de 2025 en Kentucky Downs.

Kentucky Downs Turf Sprint (G2): Esta carrera de velocidad en 1,200 metros en grama con un premio a repartir de $1,750,000 es la primera selectiva de la tarde sabatina en este circuito. My Boy Prince es uno de los 14 inscritos que llega tras una victoria por una cabeza en el Van Clief Stakes en Colonial Downs el 1 de agosto, donde lució una atropellada incontenible desde una octava posición.

Esta fue la tercera victoria de 2026 para el castrado de 5 años del entrenador Mark Casse. Su primera victoria en una carrera de grado fue por 1 1/4 cuerpos en el Shakertown Stakes (G2) de abril en Keeneland, obteniendo una cifra de velocidad Beyer de 101, la mejor de su carrera. Terminó segundo en el Woodbine Mile (G1) de 2025.

La serie "Ganas y entras" del programa de carreras de la Breeders' Cup, como parte de sus beneficios es el pago de todos los gastos del ejemplar ganador en cada una de las pruebas programadas para el evento principal incluyendo la cuota de inscripción.