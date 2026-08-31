Hipismo

El Royal Palm Meet de Gulfstream Park tiene nuevo jinete campeón

La temporada de carreras en Hallandale Beach fue extensa

Por

Darwin Dumont
Lunes, 31 de agosto de 2026 a las 05:09 pm
El Royal Palm Meet de Gulfstream Park tiene nuevo jinete campeón
Diego Herrera (Ins)
Suscríbete a nuestros canales

La esperada temporada de primavera-verano de Gulfstream Park concluyó este lunes. En esta edición, el jinete de 22 años, Diego Herrera, se ha desempeñado con éxito en California este año y ha competido en Gulfstream para obtener el campeonato sobre Samy Camacho, quien también debutó a tiempo completo.

NOTAS RELACIONADAS

Diego Herrera suma su primer título en Gulfstream Park

Edgar Zayas, que había ganado hasta ahora ocho títulos en Gulfstream Park (cinco en Royal Palm), decidió este verano comenzar a competir en Nueva York, cediendo así esta plaza a las nuevas generaciones.

Con este espacio, Diego Herrera confirma su estatus como uno de los jinetes más sobresalientes y constantes en el circuito, evidenciando su dedicación, talento y habilidad en cada carrera celebrada a lo largo de la temporada.

Este fin de semana, Diego Herrera logró seis victorias para cerrar la estadística. Este fin de semana, Camacho y Diego empataron con 82 victorias. Diego, añade dos el sábado, tres el domingo y este lunes logra su sexta victoria de la semana, lo que le proporciona esa ventaja sobre el venezolano, quien no logró obtener una victoria.

Hay que destacar que Samy Camacho finaliza líder en tres renglones en este mitin.

  • Primero en dinero producido con $3,073,720.
  • Colidera con Diego Herrera con 21% en victorias.
  • Líder con 56% entre los tres primeros lugares.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?