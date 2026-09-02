Glacius (GB) busca el triunfo en la cotizada bolsa de $3 millones del Nashville Derby Invitational Stakes (G2)

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El Nashville Derby Invitational Stakes (conocido originalmente como Dueling Grounds Derby) es una de las carreras de caballos purasangre más lucrativas y de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Este año cuenta con una bolsa de $3,000,000 en premios a repartir y que fueron inscritos doce ejemplares que buscan labrar su nombre en la historia de este evento, que es la segunda carrera más rica para caballos de 3 años en el país, solo superada por el Kentucky Derby, fuera de la Breeders’ Cup.

Kentucky Downs: Glacius (GB) busca la gloria en este máximo evento

El Nashville Derby Invitational Stakes (G2) se disputa en el hipódromo de Kentucky Downs (Franklin, Kentucky), famoso por su pista de grama de estilo europeo, caracterizada por sus curvas onduladas y su terreno irregular. Esta prueba se corre a una distancia de 1 5/16 millas (aproximadamente 2,100 metros) sobre el césped.

Glacius, ganador del Derby de Saratoga (G1) de punta a punta, buscará darle a Gran Bretaña su segunda victoria consecutiva. El año pasado, Wimbledon Hawkeye derrotó por un estrecho margen a Burnham Square. Fue el primer caballo criado en Gran Bretaña en ganar el Derby de Nashville.

Glacius, propiedad de VI Araci, quien lo crió en Gran Bretaña, es entrenado por Hugo Palmer, cuya cuadra se encuentra en Manor House Stables, en Cheshire, Inglaterra. El hijo de Too Darn Hot cuenta con la monta del jinete Luis Sáez.

Como máximo rival tiene al entrenado por Aidan O'Brien con Causeway, que busca redimirse tras un séptimo puesto en el Grand Prix de Paris (Gr.1) en Longchamp, donde pierde el invicto luego de cuatro actuaciones. Ryan Moore mantiene la monta.

Como tercera opción está el alemán, Gostam, con la monta de Antonio Fresu, que busca volver a la senda del triunfo. Entrenado por Andreas Wohler, el hijo de Saxon Warrior terminó décimo en el Derby Alemán (Gr.1), carrera que ganó su compañero de cuadra Dardanos.

Un cuarto en discordia indicamos a Royal Guard, con Florent Geroux en los controles, que buscará su tercera victoria consecutiva para el entrenador Brad Cox.

El Nashville Derby se disputará como la octava carrera del sábado, con hora de inicio programada para las 5:36 p. m. (hora venezolana).