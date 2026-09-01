Importante: Kentucky Downs hace este anuncio sobre las carreras de este jueves

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Cada año, el circuito de Kentucky Downs, ubicado en Franklin, Kentucky, celebra su temporada con pocos días de carreras, pero con un elevado atractivo y abultados premios por repartir. Es uno de los escenarios hípicos más populares de Estados Unidos gracias a su peculiar trazado sobre grama y sus acaudalados clásicos.

Para la jornada de este jueves 3 de septiembre, conformada por once pruebas, las inclemencias del tiempo han obligado a las autoridades a tomar decisiones clave con el fin de preservar la integridad de los ejemplares, los profesionales y el público asistente.

Las autoridades de Kentucky Downs anuncian las siguientes medidas

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se prevén temperaturas extremas para este jueves. Se estima que la zona donde se encuentra el hipódromo registrará hasta 106 grados Fahrenheit (41 °C), situación que se extenderá hasta las 7:00 p. m. (hora del Centro).

Por ello, se determinó adelantar la hora de inicio de la reunión a las 11:00 a. m. (hora del Centro), equivalente a las 12:00 p. m. (hora del Este). Bajo este ajuste, la directiva intentará disputar las primeras siete competencias programadas, mientras que la octava, la décima y la undécima carrera serán reprogramadas para las dos últimas fechas del meeting (el lunes 7 de septiembre, Día del Trabajo, y el miércoles 9 de septiembre).

Por su parte, el Bowling Green Gold Cup Invitational, prueba fijada en recorrido de 3.300 metros (2 1/16 millas) y con una bolsa de $750.000, pautada originalmente como la novena competencia del día, se celebrará el miércoles 9 de septiembre. En consecuencia, se reabrirá el periodo de nominaciones para los ejemplares interesados, con fecha límite para las inscripciones este martes 1 de septiembre a las 5:00 p. m. (hora del Centro).