In Our Time causa mediana sorpresa en el Ladies Turf Sprint Stakes (G1) de Kentucky Downs

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 29 de agosto abrió sus puertas al público el hipódromo de Kentucky Downs, ubicado en Franklin, Kentucky. Con su peculiar trazado marcado por ondulaciones de subidas y bajadas, el multimillonario meeting tiró la casa por la ventana al anunciar una bolsa global de más de 37 millones de dólares en premios por repartir.

En su jornada inaugural se disputaron dos pruebas selectivas. La de mayor cuantía fue el Never Say Die Ladies Turf Sprint Stakes, un evento elevado este año a Grado 1 que ofreció una bolsa de 1.750.000 dólares. En esta competencia, la tordilla In Our Time, conducida magistralmente por Micah Husbands para el establo de Saffie Joseph Jr., rompió todos los pronósticos.

Sorpresa mayúscula en el circuito de Kentucky

In Our Time, una yegua de cinco años que defiende los colores del Resolute Racing y Miller Racing LLC, tomó la delantera desde el propio momento de la largada en el recorrido de 6 ½ furlongs (1.300 metros) sobre la pista de césped. Tras aguantar parciales de 22.3 y 45.1, mantuvo a raya a sus contendientes, encabezadas por la gran favorita de la prueba y doble ganadora del evento, Ag Bullet, montada por Florent Geroux.

Al ingresar en el tramo final, In Our Time no cediós ni un metro ante el acoso de sus rivales y sostuvo un ritmo firme hasta cruzar la meta en solitario, tras dejar una marca intermedia de 1:07.3 para los 1.200 metros. Su ventaja final de 3 ½ cuerpos la consagra como una especialista en esta superficie. En su victorioso cometido superó a Time to Dazzle, Jody’s Pride y Sayidah Dariyan (Ire), para dejar una proporción final de 5-1 en la taquilla con dividendos de $13.04 a Ganador, $6.80 al Placé y $5.38 al Show.

In Our Time, una hija de Not This Time en Laura’s Pleasure, suma de esta forma su quinta victoria en 19 presentaciones, cifra con la que roza el millón de dólares en ganancias. Cabe destacar que a principios de temporada la pistera ya había conquistado el Giant’s Causeway Stakes (G2) en Keeneland durante la prestigiosa temporada de primavera.

Por su parte, la amplia cotizada Ag Bullet decepcionó en esta ocasión al ceder terreno y finalizar sin pena ni gloria en la octava casilla.