Burnham Square contra Ethical Diamond por un cupo a la Breeders’ Cup Turf (G1)

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Este sábado, el circuito de Kentucky Downs presenta una gran cartelera estelar con la disputa de cinco carreras de Grado 2, con el Nashville Derby Invitational Stakes (G2) como prueba central de la cartelera. Además del Kentucky Turf Cup Invitational Stakes (G2), que otorga un puesto directo para la Breeders’ Cup Turf (G1). Prueba que tiene como protagonista a Burnham Square y Ethical Diamond.

Breerders’ Cup: Diez rivales se enfrentan por una bolsa de $2,000,000

La Kentucky Turf Cup Invitational Stakes (G2) de $2,000,000 en distancia de 2,400 metros en pista de grama, que reúne a los mejores exponentes maduros sobre este terreno que buscan su pase directo para la Breeders’ Cup Turf (G1) con una bolsa de $5,000,000 en premios a repartir el 31 de octubre en Keeneland.

Burnham Square, de Whitham Thoroughbreds, intentará continuar su dominio en la división estadounidense de carreras sobre césped cuando se enfrente al vigente ganador de la Breeders' Cup, Ethical Diamond, y a otros ocho caballos.

Burnham Square llega a la jornada del sábado con una racha de cuatro victorias consecutivas en carreras de stakes para el entrenador Ian Wilkes. Entre ellas el prestigioso Arlington Million (G1) en Colonial Downs. Cuenta con su jinete habitual, Brian Hernandez, Jr.

Ethical Diamond, un caballo criado en Irlanda, realizará otro viaje a Estados Unidos tras su sorprendente victoria en la Breeders' Cup Turf (G1) del año pasado, bajo la tutela del entrenador Willie Mullins. El castrado de 6 años, hijo de Awtaad, derrotó el año pasado a Rebel's Romance, dos veces ganador de la carrera. Cuenta con la monta de Ryan Moore.

La Kentucky Turf Cup se disputará como la séptima carrera del sábado, con hora de inicio programada para las 4:56 p.m. hora venezolana. La primera carrera del programa de 12 pruebas comenzará a la 1:25 (hora criolla).