Hipismo

Así quedaron los resultados de las carreras en Gulfstream Park para el viernes 15-5-2026

Nueve carreras fueron programadas en la sépitma semana de Palm Beach

Por

Darwin Dumont
Viernes, 15 de mayo de 2026 a las 05:39 pm
Así quedaron los resultados de las carreras en Gulfstream Park para el viernes 15-5-2026
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, es la primera cartelera de la séptima semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista sintética, grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.

NOTAS RELACIONADAS

Meridiano: Resultados hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, sin pruebas stakes, inició a las 12:50 p.m hora venezolana. El más destacado de la jornada fue el jinete venezolano Samy Camacho, quien destacó con cuatro victorias: Musical Power, Sean Nos Dancing, Montown Diva y Bayou Brigid.

Mientras que los entrenadores venezolanos Ronald Coy (Sean Nos Dancing) y José F. D'Angelo (Montown Diva) sumaron una victoria cada uno.  

PRIMERA CARRERA - (1.600 MTS) - TPO 1:38.00

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 6

Smooth an Easy

W. Henry

 90.00 20.80 7.80
2 3 Zenick

D. A. Herrera

   3.60 2.20
3 8

Be Wiser Bob

S. Camacho

     2.10

Entrenador:  D. J. Seyler

SEGUNDA CARRERA - 1.000 MTS - TPO 58.45

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 4

My Kid's Said No

 M. Meneses 5.00 3.40  
2 3

Melody Queen

 E. Pérez   4.80  
3 6

Sisu Spirit

R. Maragh

      

Entrenador: T. Birdwell 

TERCERA CARRERA - 1.000 MTS - TPO 58.36

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3

Musical Power

S. Camacho

 26.80 12.40 6.20
2 5

Glancing My Way

J. M. Rios

   6.80 4.00
3 6 Chispuda

J. E. Morelos

     3.00

Entrenador: M. McGoey

CUARTA CARRERA - 1.000 MTS - TPO 58.55

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3

Sean Nos Dancing

S. Camacho

 5.80 2.40 2.10
2 2 Kraken

E. González

   2.20 2.10
3 4

Leo's Rocket

L. Fuenmayor

     2.10

Entrenador: R. Coy

QUINTA CARRERA - (1.500 MTS) - TPO  1:29.44

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 11

Motown Diva

S. Camacho

 18.80 8.40 5.80
2 2

No Other Like You

E. González

   3.40 2.60
3 7 Logistics

D. A. Herrera

     3.40

Entrenador: J. Francisco D'Angelo

SEXTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:38.57

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 3 Jestina

M. J. Husbands

 2.80 2.10 2.10
2 1

Samaritan's Joy

M. Angel Vasquez

   6.00 4.00
3 6

Coqueta Blue

S. Camacho

     4.60

Entrenador: S. A. Joseph, Jr.

SÉPTIMA CARRERA - (1.700 MTS) - TPO 1:41.67

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 1

Bayou Brigid

S. Camacho

 6.00 3.40 2.40
2 2

Lindsay Smiles

 J. Bravo   10.60 5.00
3 7

My Denysse

J. M. Rios

     2.40

Entrenador: H. Smullen

OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.41

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 2

Send Cash

J. Bravo

 4.60 3.00 2.40
2 7

Smoke an a Pancake

L. Fuenmayor

   3.40 2.60
3 6

Step Slow

D. A. Herrera

     3.20

Entrenador: D. Fawkes 

NOVENA CARRERA - (1.700 MTS) - TPO 1:41.26

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show
1 5 Palazzi

E. Gónzalez

 5.60 3.40 2.60
2 9

Bakers Street

J. Bravo

   3.80 3.00
3 2

Name It

S. Camacho

     3.40

Entrenador: M. Casse

Exacta (5/9) $33.20

Trifecta (5/9/2) $32.15

Superfecta (5/9/2/1) $38.31

Daily Double (2/5) $17.40

Pick 3 (1/2/5) $81.00

Pick 4 (3/1,3,9/2/4,5) $46.80

Pick 5 (11/3/1,3,9/2/4,5) $678.30

Pick 6 (3/11/3/1,3,9/2/4,5) $332.34

Exact 5 (5/9/2/1/8) $1382.60

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?