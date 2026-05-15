Así quedaron los resultados de las carreras en Gulfstream Park para el viernes 15-5-2026

La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, es la primera cartelera de la séptima semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista sintética, grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.
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La presente programación, sin pruebas stakes, inició a las 12:50 p.m hora venezolana. El más destacado de la jornada fue el jinete venezolano Samy Camacho, quien destacó con cuatro victorias: Musical Power, Sean Nos Dancing, Montown Diva y Bayou Brigid.
Mientras que los entrenadores venezolanos Ronald Coy (Sean Nos Dancing) y José F. D'Angelo (Montown Diva) sumaron una victoria cada uno.
PRIMERA CARRERA - (1.600 MTS) - TPO 1:38.00
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|
Smooth an Easy
|
W. Henry
|90.00
|20.80
|7.80
|2
|3
|Zenick
|
D. A. Herrera
|3.60
|2.20
|3
|8
|
Be Wiser Bob
|
S. Camacho
|2.10
Entrenador: D. J. Seyler
SEGUNDA CARRERA - 1.000 MTS - TPO 58.45
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|
My Kid's Said No
|M. Meneses
|5.00
|3.40
|2
|3
|
Melody Queen
|E. Pérez
|4.80
|3
|6
|
Sisu Spirit
|
R. Maragh
Entrenador: T. Birdwell
TERCERA CARRERA - 1.000 MTS - TPO 58.36
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|
Musical Power
|
S. Camacho
|26.80
|12.40
|6.20
|2
|5
|
Glancing My Way
|
J. M. Rios
|6.80
|4.00
|3
|6
|Chispuda
|
J. E. Morelos
|3.00
Entrenador: M. McGoey
CUARTA CARRERA - 1.000 MTS - TPO 58.55
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|
Sean Nos Dancing
|
S. Camacho
|5.80
|2.40
|2.10
|2
|2
|Kraken
|
E. González
|2.20
|2.10
|3
|4
|
Leo's Rocket
|
L. Fuenmayor
|2.10
Entrenador: R. Coy
QUINTA CARRERA - (1.500 MTS) - TPO 1:29.44
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|11
|
Motown Diva
|
S. Camacho
|18.80
|8.40
|5.80
|2
|2
|
No Other Like You
|
E. González
|3.40
|2.60
|3
|7
|Logistics
|
D. A. Herrera
|3.40
Entrenador: J. Francisco D'Angelo
SEXTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:38.57
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|3
|Jestina
|
M. J. Husbands
|2.80
|2.10
|2.10
|2
|1
|
Samaritan's Joy
|
M. Angel Vasquez
|6.00
|4.00
|3
|6
|
Coqueta Blue
|
S. Camacho
|4.60
Entrenador: S. A. Joseph, Jr.
SÉPTIMA CARRERA - (1.700 MTS) - TPO 1:41.67
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|
Bayou Brigid
|
S. Camacho
|6.00
|3.40
|2.40
|2
|2
|
Lindsay Smiles
|J. Bravo
|10.60
|5.00
|3
|7
|
My Denysse
|
J. M. Rios
|2.40
Entrenador: H. Smullen
OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.41
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|2
|
Send Cash
|
J. Bravo
|4.60
|3.00
|2.40
|2
|7
|
Smoke an a Pancake
|
L. Fuenmayor
|3.40
|2.60
|3
|6
|
Step Slow
|
D. A. Herrera
|3.20
Entrenador: D. Fawkes
NOVENA CARRERA - (1.700 MTS) - TPO 1:41.26
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Palazzi
|
E. Gónzalez
|5.60
|3.40
|2.60
|2
|9
|
Bakers Street
|
J. Bravo
|3.80
|3.00
|3
|2
|
Name It
|
S. Camacho
|3.40
Entrenador: M. Casse
Exacta (5/9) $33.20
Trifecta (5/9/2) $32.15
Superfecta (5/9/2/1) $38.31
Daily Double (2/5) $17.40
Pick 3 (1/2/5) $81.00
Pick 4 (3/1,3,9/2/4,5) $46.80
Pick 5 (11/3/1,3,9/2/4,5) $678.30
Pick 6 (3/11/3/1,3,9/2/4,5) $332.34
Exact 5 (5/9/2/1/8) $1382.60