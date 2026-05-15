Bajo la lupa: Los hermanos Ortiz y el escándalo de las apuestas en el circuito de los gallos

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Un artículo publicado en la edición del jueves de USA Today alega que los vínculos de José e Irad Ortiz con las peleas de gallos van más allá del vídeo que apareció en las redes sociales en enero, en el que se les ve aceptando apuestas en una pelea de gallos sin fecha, y documenta fotos y publicaciones en redes sociales que sugieren una participación más profunda en este deporte.

Los Ortiz fanáticos de las peleas de Gallo

Los destacados jinetes puertorriqueños Irad Ortiz Jr. y José Luis Ortiz, reconocidos a nivel mundial por hacer historia en el Kentucky Derby (G1), comparten fuera de las pistas hípicas una profunda afición por las peleas de gallos, una práctica con un fuerte arraigo cultural en su natal Puerto Rico.

Más allá de su dominante y multimillonaria carrera en el hipismo norteamericano, los hermanos han sido identificados públicamente como galleros destacados dentro de la comunidad isleña. En especial, se ha reseñado la marcada atracción y pasión que Irad Ortiz Jr. siente por la crianza y competencia de estos animales de combate.

Este vínculo refleja cómo los jockeys mantienen vivas las tradiciones de su entorno de origen en Trujillo Alto, complementando su exigente profesión deportiva con el ecosistema de la gallería tradicional puertorriqueña

Implicaciones legales sobre esta práctica

Las restricciones legales sobre las peleas de gallos en Estados Unidos impactan de manera directa a los jinetes Irad Ortiz Jr. y José Luis Ortiz debido al choque entre las leyes federales y las normativas deportivas de la hípica.

Desde diciembre de 2019, la Ley Agrícola Federal prohíbe las peleas de gallos en todos los estados y territorios de EE. UU., incluyendo a Puerto Rico. Participar en torneos, criar aves de combate o asistir como espectador está catalogado como un delito federal. La Corte Suprema de EE. UU. ratificó la validez de esta prohibición, bloqueando los intentos de la isla por eximirse.

Donde surge la denuncia

PETA solicitó a la NTRA excluir a los hermanos Ortiz de los premios Eclipse tras un video en redes sociales, hecho citado por USA Today. Una publicación de enero de 2025 muestra a los hermanos con gallos en una arena, difundida por Oscar Calderón, identificado como criador y organizador de peleas.

Los jinetes internacionales Irad y José Luis Ortiz participaron en el torneo "Gran Campeón Caribeño" del Club Gallístico de Puerto Rico en diciembre de 2025. Su afición por las peleas de gallos está documentada desde 2019 mediante una entrevista grabada en las instalaciones de dicho club. Puede encontrar más detalles en la publicación del Club Gallístico de Puerto Rico.

Se considera Ilegal esta práctica que se considera “deporte”

Las peleas de gallos son ilegales en Estados Unidos y Puerto Rico bajo la Ley Agrícola de 2018. El Tribunal Supremo ratificó esta prohibición a pesar de los esfuerzos del Club Gallístico por defenderlas como tradición cultural.

Según la Ley de Bienestar Animal, los espectadores pueden enfrentar un año de cárcel y multas de 100,000 dólares, mientras que los organizadores arriesgan cinco años de prisión y multas de 250,000 dólares. La ASPCA señala que estas aves suelen luchar a muerte con espuelas artificiales que causan daños físicos graves.

Consecuencias e investigaciones

Tras divulgarse fotos y videos de los hermanos Ortiz compitiendo en el torneo gallero "Gran Campeón Caribeño", la Kentucky Horse Racing & Gaming Corporation (KHRG) abrió una investigación formal contra los jinetes.

Sin embargo, el organismo regulador de Kentucky decidió no imponer acciones disciplinarias o suspensiones contra ellos, permitiéndoles seguir compitiendo con normalidad en carreras de élite

No obstante, grupos de bienestar animal como PETA han exigido formalmente que se les sancione de por vida. Solicitan que se les declare no elegibles para los prestigiosos premios Eclipse Awards, argumentando que su conducta daña la reputación pública del hipismo norteamericano.