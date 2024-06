Aquí el Best Bet y el Pick Six de seis clásicos en Churchill Downs 01-06-2024

Puede considerarse la jornada clásica de mayor envergadura este fin de semana en Estados Unidos la reunión del sabado 1° de junio en el emblemático Hipódromo Churchill Downs en Louisville, Kentucky con un programa de once (11) carreras que incluye seis (6) stakes en las seis últimas carreras conformando las válidas para el Pick Six.

La interesante jornada dará inicio a las 12:55 pm. y la primera selectiva es la sexta carrera, a disputarse a las 3:18 pm como Primera Válida para el Pick Six, denominado en Churchill Downs como Derby City Six, con factor multiplicador mínimo de $0,20. Tres de los Clásicos se corren sobre superficie de arena y los otros tres sobre pista de grama.

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas para el Derby City Six, que comienza en la sexta carrera, pero que a la vez funcionan como combinaciones para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias sabatinas.

Sexta Carrera. 2. Emmanuel. Se ha hecho un gran caballo. 1. Otoman Fleet. El europeo pertenece a establo muy efectivo. 6. Chasing the Crown. Rosario atropellará con furia.

Séptima Carrera. 4. Angkor. En su anterior presentación demostró que anda transformado. Correrá como el Best Bet para la jornada sabatina en Churchill Downs.

Octava Carrera. 7. Scylla. Viene de demostrar con Castellano que su ascenso es inminente. 6. Xigera. No se movió en el fango, ahora es brava. 3 Wet Paint. La del Godolphin siempre lo ha hecho en forma destacada en carreras de alto nivel..

Novena Carrera. 6 Buchu. Anda en gran forma difícil de superar. 4. Dancing N Dixie. Posee un remate atronador para la distancia. 7 Hello Hollywood. Va en ascenso y la monta es de primera línea.

Décima Carrera. 2. Highland Falls Tiene calidad y sus ejercicios son de humo. 5. Tapit Trice. Es uno de los buenos de su generación y aunque reaparece es muy peligroso. 11. Trademark. Es ganador clásico de Grado y puede reverdecer laureles.

Undécima Carrera. 5. Formidable Man. Con Sáez va a costar mucho alcanzarlo. 8. Twirling Point. Se entiende con Dettori. Línea Doble.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el sábado 1° de junio en Churchill Downs:

6a) 1-2-6

7a) 4

8a) 3-6-7

9a) 4-6-7

10a) 2-5-11

11a) 5-8