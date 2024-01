Aprendiz debuta este domingo en La Rinconada

El inicio de la temporada 2024 en el hipódromo La Rinconada trae en su segunda fecha el debut de un aprendiz caraqueño que comienza a hacer vida en el óvalo de coche, este es el caso del joven Jhoswall Andarcia, que recibe la oportunidad de montar a tres ejemplares este domingo 21 de enero del 2024, y este miércoles Meridiano conversó con él para conocerlo y el diera a conocer sus impresiones de las montas que va a realizar.

Andarcia va a debutar este 2024, en la primera carrera de la jornada, en distancia de 1,200 metros, con un hijo del semental Deliberately, entrandor por Wilmer Landaeta, llamado Picante, el cual tendrá la gualdrapa número cuatro en el aparato de salida, el novel látigo expresó del purasangre lo siguiente: “Para comenzar, quiero dar las gracias a los entrenadores, propietarios y equipo de cuadra por la confianza de las montas, este caballo Picante, lo trabaje el miércoles (pasado), anda en buenas condiciones”.

Luego tendrá su oportunidad en el inicio de las válidas del 5y6 nacional con The Agent, del trainer Miguel Hernández, quien le da la monta de este producto del campeón semental Champlain en la yegua Blue Secret por Water Poet: “Ya lo llevé al aparato para ver como se puede comportar conmigo, puede hacer una buena carrera, no lo dejen por fuera”.

Por último, Jhoswall Andarcia cerrará su domingo de debut con el caballo Charlie Papa, en la tercera válida: “Aún no lo he podido trabajar, pero me mantengo en contacto con el galopador y el traqueador, esperemos que el día de la carrera haga una buena participación”.