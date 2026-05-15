Alerta: Se anuncia el retiro de una de las yeguas para el ciclo no válido de la R21 en La Rinconada

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La reunión 21 es este domingo 17 de mayo con la programación de 12 competencias entre ellas el Clásico Gustavo Ávila (GI), como parte del segundo meeting de la presente temporada.

Yegua: Retiro Ciclo No Válido R21 La Rinconada Datos Hípicos

En horas del mediodía de este viernes 15 de mayo, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), informó por medio de sus plataformas digitales el retiro de un ejemplar que no estará en acción en la mencionada jornada dominical.

Se trata de la potra tresañera Supergirl (número 2), estaba inscrita para la cuarta carrera, reservada para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.400 metros, además de usar el implemento Gríngola (+Gr).

La nacida y criada en el Haras El Centauro reaparecía luego de un corto paro de 35 días sin correr, contaba con la monta del jinete profesional José Alejandro Rivero, bajo el entrenamiento de Jefferson Rivas para los colores del Stud La Familia.

En su última competencia, Supergirl arribó cuarta a 17 cuerpos de la ganadora Tres Rosas.

Motivo de Retiro: La Rinconada

A través de la información publicada por el INH, el motivo del retiro de la pupila de Rivas es Claudicación Miembro Anterior Izquierdo. Con este retiro también se le suma al retiro de Kate and Me y la importada Willy Nilly (USA).