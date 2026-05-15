Al momento de sellar: En la carrera de los acumulados del 5y6 hay una información de última hora que te puede interesar

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Con el rugir de la afición como motor, la hípica venezolana sigue en plena evolución, al demostrar que el fervor por el deporte de los reyes está más vivo que nunca en cada rincón del país.

La vigésima reunión del segundo meeting se realiza este domingo 17 de mayo en el hipódromo La Rinconada, con un total de 12 competencias, entre ellas la edición 23 del Clásico Gustavo Ávila (GI) en homenaje en vida al gran y reconocido ex jinete y primer venezolano en conquistar la Doble Corona de Estados Unidos con el recordado ejemplar Cañonero.

Para la carrera de cierre o la carrera de los acumulados del 5y6 Nacional que será la sexta válida es para el lote de caballos nacionales e importados de siete y más años, ganadores de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros mientras que el clarín sonará a las 6:05 de la tarde.

Para esta competencia, se encuentra inscrito My Robbing Mate (numero 9), con la monta del aprendiz Ángel Ybarra y presentado por Noel Kucich.

El ejemplar se perfila como el primer favorito de la revista Gaceta Hípica y de acuerdo con la entrevista de mismo entrenador el día miércoles en la pista de Coche, en su actuación pública del día 26 de abril arribó tercero con su jinete y traqueador Benito Salas a 2 1/2 cuerpos del victorioso El Trueno.

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

El nacido y criado en el Haras La Alhambra estuvo en la pista este jueves 14 de mayo y galopó dos vueltas, en pelo, publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Todo indica que My Robbing Mate es el dato más corrido para la última válida de la jornada dominical, por lo que amplía más su favoritismo y prometerá ser la base sólida para sellar el cuadro.

Así es que, para este tiro de 1.200 metros, el presentado por Kucich se convierte en el eje central de todas las combinaciones para este domingo.

¡Séllelo con fe y póngale corazón, porque este dato tendrá con qué ganar!