Venezuela alcanzó medalla de bronce en Sudamericano Prejuvenil de Golf

La venezolana María Mercedes Tablante se adueñó de la medalla de bronce correspondiente a la categoría Damas Individual durante el Campeonato Sudamericano Prejuvenil de Golf, que se desarrolló en el Club de Polo y Equitación San Cristóbal, de la capital de Chile.

Tablante finalizó en la tercera posición, con un total de 300 golpes, con rondas de 82, 73, 71, 74 para ubicarse a solo un golpe de la representante de Perú Alexandra Snyder, quien ocupó la segunda casilla.

"Estoy muy contenta con el resultado. Este último día fue un poco difícil porque al principio me sentía relajada y no tenía nada que perder, pero si mucho que ganar. Sin embargo, al final me pegó un poco la presión pero terminé bastante bien y de eso estoy muy orgullosa", dijo la representante venezolana María Mercedes Tablante. "Trabajé duro para llevarme una medalla a Venezuela". Por equipos mixtos , Venezuela finalizó empatado en la tercera casilla con la dupla de Andrés Martínez y María Mercedes Tablante, quienes sumaron un total de 603 golpes. Sin embargo, el seleccionado de Perú se quedó con el bronce por mejor última ronda.

Colombia fue campeón en Damas y Caballeros. En individual los campeones fueron Tomás Restrepo de Colombia y en Damas Colomba Vassallo de Chile.

Venezuela estuvo representada en Caballeros por Andrés Martínez, Daniel Mena y Vicente Losa quienes finalizaron en los puestos noveno, décimo sexto y vigésimo octavo, respectivamente. En Damas por María Mercedes Tablante, tercera, Andrea González, vigésima quinta e Isabella Flores. vigésima séptima.