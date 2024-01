¿Problemas? Xavi Hernández analizó la previa del partido contra Las Palmas y dejó la puerta abierta en varios temas

Xavi Hernández compareció ante los medios este miércoles para dar respuesta a una fila de preguntas que le esperaban previo al duelo este jueves contra Las Palmas. En sus declaraciones, el estratega dejó la puerta abierta en varias direcciones que apuntaron los periodistas, por ejemplo, como la situación con la inscripción de Vitor Roque y las opciones del FC Barcelona en este mercado de fichajes.

Sobre el delantero brasilero y el panorama con su registro en La Liga, el técnico no fue tajante con sus palabras, pero se mostró optimista con que se pueda resolver y así contar con él para el encuentro: "Falta el proceso de inscripción, espero que esté en la lista de convocados, por lo que me dicen supongo que es cuestión de horas".

El catalán también contó sus primeras impresiones del atacante viéndolo en el día a día en los entrenamientos: "Iremos poco a poco, es un chico de 18 años, se tiene que adaptar, lo veo bien físicamente, se ha cuidado, es muy profesional y se ha adaptado, con muchas ganas. Iremos con cautela"

Con todo y eso, no faltó la interrogante sobre su compatibilidad en el campo con Robert Lewandowski, a lo que el entrenador, parece, que lo ve como una bendición: "Cuantos más futbolistas compitan entre ellos, mucho mejor, Vitor Roque nos ayudará a crear competitividad en el grupo", al tiempo que lo analizó tácticamente y tiene clara algunas cosas: "Pueden jugar con él en algunos momentos del partido, puede jugar en banda o en el centro".

¿Ficharan a más jugadores?

Ya con el 'checklist' sobre el brasilero, los periodistas pusieron dirección a otro de los temas más sonados en Can Barca: el mercado de fichajes. El entrenador eludió el grueso de estas preguntas como en su día lo hacía con los rivales en el campo, evitando hablar de nombres o asegurar que tenían a jugadores muy cerca de incorporar.

En ese panorama, el nombre que le mencionaron en la rueda de prensa fue el de Aleix García, del que el DT aseguró tener buenas referencias: "Me gusta el perfil de Aleix Garcia, pero no he hablado con él ni con nadie, vamos a ver con el Fairplay lo que podemos hacer".

"Estoy en contacto con el Presidente y con Deco, vamos a ver qué podemos hacer", admitió el técnico, mientras bajaba las esperanzas de aquellos que hoy piensan con ver los colores azulgranas en Mbappé o Haaland: "Con los que tengo, ya tengo que lidiar. Ahora no estamos para pensar en este tipo de fichajes, no tenemos esta situación privilegiada a nivel económico".

Así pues, es cómo llega la escuadra culé al duelo que le devuelve la acción liguera, después del parón por el cierre de año 2023. Una victoria los mantendría cerca del pelotón de arriba en el torneo y en la persecusión del Girona y Real Madrid, ahora mismo lideres de la competición, con 46 puntos, en distancia a los 38 de los blaugranas.