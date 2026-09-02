Así se reparten los millones entre las cinco grandes ligas de fútbol

Suscríbete a nuestros canales

La Premier League domina el fútbol europeo cuando de gastos se trata. Solo durante este último verano, se gastaron un total de 4.100 millones de euros. Una cifra brutal, para competir por ganar las competiciones nacionales e internacionales como la UEFA Champions League.

El fútbol inglés con: Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, entre otros equipos se han fichado jugadores entre ellos mismos. Una práctica que no es muy común, ya que en líneas generales, todos compiten por los mismos premios.

Sin embargo, como el dinero manda... no importa mucho de donde venga. De hecho, la Serie A es la segunda competición que más gasto durante este verano y LaLiga es la cuarta; con Real Madrid y FC Barcelona manteniendo el liderato en gastos de la competición.

Top 5 Ligas con mayor gasto en 2026-27:

Premier League: 4.100 millones de euros Serie A: 1.160 millones de euros Bundesliga: 781 millones de euros LaLiga: 755 millones de euros Ligue 1: 605 millones de euros

Manchester City tiró la casa por la ventana en la era post Pep Guardiola

Manchester City ha decidido tirar la casa por la ventana en esta nueva etapa posterior a Pep Guardiola, comprometiendo una cantidad de dinero impresionante para reestructurar por completo su plantilla y asegurar el futuro deportivo de la institución inglesa en la élite.

La directiva citizen desembolsó cifras millonarias para fichar a: Elliot Anderson por 135 millones, a Enzo Fernández por 145 millones y a Ayyoub Bouaddi por 95 millones de euros; reuniendo así a tres de los mediocentros más cotizados y talentosos de todo el fútbol europeo.

El objetivo principal de esta inversión colosal es dominar con puño de hierro desde el centro del campo. En líneas generales tienen a los mejores jugadores en su posición del continente, garantizando: control absoluto de la posesión, la creación de juego y la superioridad táctica.