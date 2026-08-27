Premier League: Liverpool ficha a este doble campeón de Champions

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Liverpool tuvo una última temporada desastrosa en todas las competiciones. Para la campaña 2026-27 cuentan con nuevo entrenador y fichajes que ilusionan a todos. Sin embargo, el bombazo del mercado lo dieron justo con la contratación de un doble campeón con el PSG.

La directiva del cuadro inglés concretó el fichaje de Bradley Barcola tras semanas de intensas negociaciones con PSG. Las conversaciones llegaron a buen puerto y ambas instituciones fijaron una cuota inicial cercana a 117 millones de euros para asegurar la incorporación.

El acuerdo contempla además complementos por objetivos que podrían elevar la operación hasta los 140 millones euros en su paquete global. Con este fichaje aseguran un extremo de calidad con experiencia en competiciones internacionales para darle un salto de calidad al equipo.

Liverpool y un difícil comienzo en Premier League 2026-27

El debut de Andoni Iraola al frente del Liverpool fue bastante complicado en la temporada 2026-27. Un empate 2-2 contra Newcastle, en un duelo donde tuvo que sufrir hasta el minuto 90+9, luego de un amplio tiempo de agregado. Dominik Szoboszlai igualó el marcado desde el punto penal.

Ahora con la llegada de Bradley Barcola el equipo inglés contará con un jugador de alto calibre para darle dolores de cabeza a los rivales por la banda izquierda. El francés con sus 23 años ya sabe lo que es ganar la UEFA Champions League con el PSG en dos ocasiones.

El debut en Anfield para el equipo Red será el próximo sábado 29 de agosto contra el Nottingham Forest. Un duelo donde contará en teoría con todas sus figuras, incluida a Barcola. Que seguramente vea minutos en la segunda parte, al tener poco tiempo con su nuevo club.