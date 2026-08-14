Se acabaron los problemas económicos: Liverpool es vendido

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A una semana de que comiencce la temporada 2026-27 de la Premier League, los propietarios del Liverpool informaron que vendieron una participación minoritaria del club a un consorcio que incluye al fundador de Amazon, Jeff Bezos y a Eduardo Saverin, cofundador de Facebook.

La empresa en cuestión es Fenway Sports Group, con sede en Estados Unidos, la cual según el informe de la compra adquirió un tercio de Liverpool 1892 Holdings. Recordemos que el magnate estadounidense Bezos es la cuarta persona más rica del mundo, con un patrimonio neto estimado de 256 mil millones de dólares.

El Liverpool que ha ganado 20 veces la Premier League, durante el último mercado de fichajes ha gastado alrededor de 94 millones de libras esterlinas en los fichajes de Jeremy Jacquet y Victor Munoz desde el final de la temporada pasada.

Qué dijeron las partes del trato

Según la nota de prensa del equipo, Mike Gordon, presidente del FSG, señaló lo siguiente: "El Liverpool siempre se ha construido pensando más allá de una temporada y tomando decisiones teniendo en cuenta los intereses a largo plazo del club. Este enfoque sigue atrayendo el interés de respetados inversores y líderes empresariales de todo el mundo. Al considerar esta oportunidad, quedó claro que Amit y el consorcio compartían nuestra filosofía a largo plazo y nuestro aprecio por lo que hace que Liverpool sea especial. Su experiencia y perspectiva complementarán la sólida base que ya existe, y esperamos trabajar juntos".

Mientras que Amit Bhatia, representante del Liverpool comentó que: "Estamos muy orgullosos de invertir en el Liverpool Football Club y de hacerlo junto con FSG. Sentimos el máximo respeto y admiración por FSG como propietarios y por todo lo que han conseguido en Anfield. Que nos den la bienvenida como socios en un club de esta talla es un enorme privilegio. Hacemos esta inversión porque creemos profundamente en el Liverpool y su liderazgo, y esperamos poder apoyar el éxito continuo del club en los próximos años".